Британска двойка на меден месец е сред тримата загинали при огнена катастрофа с хеликоптер на гръцкия остров Сифнос.

По предварителни данни частният хеликоптер е претърпял механична повреда малко преди кацането и се е разбил в района на хеликоптерна площадка на острова. При инцидента са загинали пилотът и двамата пътници.

Полицията е идентифицирала загиналите британски граждани като Александър Кроми и Мари Еберт. Пилотът е бил Йоргос Райкос.

Смята се, че британската двойка е била на около 30 години и е живеела в Лондон. Според местни медии двамата са пътували към Сифнос, за да започнат медения си месец.

Пилотът е бил бивш военен

По информация на местни медии Йоргос Райкос е бил пенсиониран офицер от гръцките военновъздушни сили. Той е имал значителен летателен опит и е пилотирал военни хеликоптери Chinook.

Райкос е бил женен и е баща на три деца. Според местни публикации той е започнал работа в компанията, която е извършвала полета, преди около два месеца.

Двойката е наела частен въздушен транспорт от Атина до Сифнос. Хеликоптерът се е разбил около 18:00 часа местно време, докато е приближавал площадката за кацане.

Хеликоптерът се завъртял неконтролируемо

Кадри, излъчени от местни медии, показват мястото на катастрофата на сух хълмист терен, обхванато от гъст черен дим.

Записи от близки камери за видеонаблюдение показват как хеликоптерът започва да се върти неконтролируемо, преди рязко да загуби височина и да се разбие в земята. След удара във въздуха са изхвърчали части от машината.

Първоначално местни медии съобщиха, че хеликоптерът е катастрофирал секунди след излитането си, но впоследствие информацията е била коригирана. Според последните данни инцидентът е станал при заход за кацане.

Манолис Фунтулакис, заместник-кмет на Сифнос, заяви пред гръцкия сайт NewsIT, че на мястото е останала „безформена маса“.

„Във въздуха е имало механична повреда. Жители казват, че е имало силен, странен шум, подобен на този от военен самолет“, каза той.

По думите му две от телата са били открити на мястото на катастрофата, а третото – на няколко метра от него.

Спасителни екипи са били изпратени на мястото

Според Proto Thema службите за спешна помощ са получили сигнал за инцидента около 18:17 часа местно време в понеделник.

На мястото са изпратени двама пожарникари и пожарен автомобил, които са се борили с избухналите пламъци. Спасителен екип е пристигнал и с високоскоростна лодка на пожарната.

Гръцката пожарна служба съобщи, че след катастрофата е била задействана аларма, чута в различни части на острова.

Няма данни при инцидента да са пострадали жители или други хора на земята. Не са засегнати и близки жилищни сгради.

Кметът на Сифнос Мария Надали определи случилото се като „шокиращо събитие“.

„Шокирани сме и се опитваме заедно със съответните служби да се справим с последствията от този инцидент в района на хеликоптерната площадка“, заяви тя пред местни медии.

Започна разследване

Националната организация за разследване на въздушни и железопътни произшествия и безопасност на транспорта е започнала разследване на катастрофата, съобщи гръцкото министерство на транспорта.

Свидетел разказал пред местни медии, че хеликоптерът, за който се твърди, че е канадски Bell 206, започнал да се върти с висока скорост, преди да се удари в земята.

Британското външно министерство съобщи, че е в контакт с местните власти и събира допълнителна информация. От ведомството посочиха, че са готови да окажат консулска помощ на засегнатите.

Сифнос е част от Цикладите и е популярна туристическа дестинация през летните месеци. Островът е известен с плажовете си, традиционната архитектура и манастира Хрисопиги.

Друг смъртоносен инцидент с хеликоптери в Гърция

Катастрофата става само седмици след друг трагичен инцидент с хеликоптери в Гърция.

По-рано този месец грък и датчанин загинаха при сблъсък на хеликоптери във въздуха, докато участваха в операции за гасене на горски пожари.

Инцидентът е станал в района на Псата, в област Атика, на около 42 мили (68 км) западно от Атина.

Един от пилотите – 48-годишният британец Андрю Хътчинсън – оцеля по чудо.

Хътчинсън е участвал в борбата с горски пожари, когато управляваният от него хеликоптер се е сблъскал с роторите на друга машина. По-късно той е разказал на семейството си, че заедно с гръцкия координатор на пожарната, който е бил на борда, са успели да напуснат хеликоптера преди машината да бъде обхваната от пламъци след падането си.