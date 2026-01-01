Парламентът избра Антоан Гечев като председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) за втори мандат, считано от 17 юни 2026 г. Той е предложен от Министерския съвет с мандат от пет години. Кандидатурата му беше гласувана с 147 гласа „за“, 14 гласа „против“ и един „въздържал се“.

Подкрепиха го от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС и „Възраждане“, против бяха от „Демократична България“. Двама депутати от „Продължаваме промяната“ гласуваха „за“, а един беше „въздържал се“.

"Мандатът на Гечев изтече на 18 юни 2026 г. и няма решение на Народното събрание за освобождаването му от длъжността", каза Атанас Атанасов от "Демократична България". "Вместо това с решение на Министерския съвет е назначен друг служител - Асен Тутеков за изпълняващ функции председател на ДАР. Министерският съвет не спазва процедурата за освобождаването на Гечев", добави Атанасов. По думите му тази процедура е тежко опорочена, а лицето няма компетентност да изпълнява длъжността. "ДАР има недокомплект от повече от една трета от щатния състав и това означава, че председателят носи пряка отговорност за кадровото комплектоване на службата", каза Атанасов.

"Гечев ще получи нашата подкрепа за втори мандат, защото работи добре през годините. Един от най-важните критерии за това е, че не излезе нито един скандален случай, свързан с ДАР", каза Костадин Костадинов от "Възраждане".

На 10 юни правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да избере за втори мандат досегашния председател на ДАР Антоан Гечев, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС). Съгласно приети миналата година промени в Закона за Държавна агенция "Разузнаване", председателят на агенцията се избира от Народното събрание по предложение на МС.

В тази връзка на 24 юни депутатите приеха процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на ДАР, за изслушването му в ресорната парламентарна комисия и за избирането му от Народното събрание.

На 2 юли Антоан Гечев беше изслушан от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Една от насоките за развитие на Държавна агенция „Разузнаване“ е по-активното използване на виртуалното пространство за придобиване на информация за потенциални агенти, представляващи интерес, заяви кандидатът за следващ мандат начело на Държавна агенция „Разузнаване“.

Антоан Гечев е кадрови офицер от военното разузнаване с над три десетилетия професионален опит в системата за национална сигурност. Роден е на 13 септември 1969 г. в Ямбол, а образованието му е изцяло свързано с разузнавателната дейност. През 1993 г. завършва Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“ със специалност „Войсково разузнаване“, а пет години по-късно придобива магистърска степен във Военна академия „Г. С. Раковски“, където преминава и специализирана подготовка по стратегическо разузнаване.

Професионалният му път започва в Българската армия като командир на разузнавателен взвод в 9-а танкова бригада в София, след което служи в 81-ва отделна бригада за електронно разузнаване и борба в Банкя. От 1998 г. продължава кариерата си в Служба „Военна информация“, където преминава през редица експертни и ръководни длъжности, а в периода 2018–2020 г. е заместник-директор на службата с ресор управление, ресурсно осигуряване, комуникационно-информационни системи и човешки ресурси.

Значителна част от кариерата на Гечев преминава в чужбина. Той е секретар на аташето по отбраната в Атина, помощник-военен аташе в Лондон, военновъздушен и военноморски аташе в Берлин с акредитация и за Чехия, а впоследствие изпълнява същите функции и в Рим. Според официалната информация на Държавна агенция „Разузнаване“ професионалният му опит е насочен към международното сътрудничество и взаимодействието с партньорските служби на държавите от ЕС и НАТО.

На 17 юни 2021 г. е назначен за председател на Държавна агенция „Разузнаване“ от Румен Радев (президент на Република България от 2017 до 2026) по предложение на Министерския съвет. Като ръководител на ДАР той е член на Съвета по сигурността към Министерския съвет и на Консултативния съвет за национална сигурност при президента.

По официални данни Гечев е женен и има две деца.