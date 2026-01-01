В Европа са продадени над 200 000 фалшиви презерватива с произход от Китай, съобщи ДПА.



Според изявление, публикувано днес от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), кондомите са били пуснати на пазара под името и с логото на известна марка. Агенцията не посочи точното име на марката след запитване.

„Фалшивите презервативи са опасни. Те не са тествани, не са контролирани и не са безопасни. Могат да допринесат за разпространението на полово предавани инфекции“, предупреждава директорът на ОЛАФ Петър Клемент, цитиран в изявлението.

Българските митници в международна акция VAPE, изззеха опасни електронни цигари

Според агенцията фалшивите презервативи не отговарят на изискванията за качество на ЕС за медицински изделия, най-вече по отношение на тестовете за срок на годност, стабилност или замърсяване.

Европейската служба за борба с измамите е установила контрабандния маршрут на фалшивите презервативи, се добавя в изявлението. В сътрудничество с митническите власти в Румъния, Сърбия и Испания ОЛАФ е проверила иззетите продукти, след като е получила първоначални сигнали от националните власти.

Фалшивите презервативи, с приблизителна пазарна стойност над 200 000 евро (около 230 000 долара), произхождат от един и същ източник в Китай и са били заблуждаващо декларирани като играчки. ОЛАФ е успяла да идентифицира износителите на пратките в сътрудничество с китайските власти.