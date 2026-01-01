Съдии от Парижкия апелативен съд обявиха френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен за виновна за неправомерно използване на европейски средства, предаде Франс прес.
Съдиите наложиха забрана на Льо Пен от 15 месеца, през които няма да може да се кандидатира за избираема длъжност, допълва агенция.
Това на теория прави възможно нейното явяване на френските президентски избори догодина, чийто първи тур е насрочен за 18 април, а втори тур - за 2 май, тъй като срокът на забраната е валиден от датата на първоинстанционния процес срещу крайнодясната лидерка, тоест от 31 март 2025 г.
Breaking News: A French court upheld Marine Le Pen’s embezzlement conviction, but left the far-right leader a path to run for the presidency in 2027. https://t.co/nLH71jYsip— The New York Times (@nytimes) July 7, 2026
Апелативният съд обяви и присъда от три години за Льо Пен, като две от тях са условно, а една от тях е с носене на електронна гривна.
Апелативният съд обяви и, че Льо Пен трябва да плати глоба от 100 000 евро.
French court clears way for Marine Le Pen to run for president in 2027 but orders her to wear electronic tag https://t.co/lWqJDu97es— BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 7, 2026
Малко по-рано лидерката на френската крайна десница „Национален сбор“ Марин Льо Пен пристигна в сградата на Парижкия апелативен съд, за да чуе присъдата по делото за неправомерно използване на европейски средства, предаде Франс прес.
Решението на съда може да й попречи да се яви на френските президентски избори догодина, насрочени за 18 април и 2 май.
Marine Le Pen est arrivée au palais de justice de Paris pour verdict du procès en appel du RN. pic.twitter.com/m0sM0GnB7k— Luc Auffret (@LucAuffret) July 7, 2026
.На първа инстанция Марин Льо Пен беше осъдена на четири години затвор и получи забрана от пет години да се кандидатира за избираема длъжност. На Льо Пен беше наложена и глоба от 100 000 евро. Тя обжалва съдебното решение.
Marine Le Pen took her seat in a packed Paris courtroom to hear a verdict that could derail her lifelong ambition to become president https://t.co/K7bO9hGWbL— Bloomberg (@business) July 7, 2026
Льо Пен беше обвинена заедно със съпартийци, че е допуснала нейната партия да използва европейски средства за европарламентарни сътрудници, с които е било плащано обаче на национални партийни сътрудници.