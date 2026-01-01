Марин Льо Пен
Марин Льо Пен / БТА

Съдии от Парижкия апелативен съд обявиха френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен за виновна за неправомерно използване на европейски средства, предаде Франс прес.

Съдиите наложиха забрана на Льо Пен от 15 месеца, през които няма да може да се кандидатира за избираема длъжност, допълва агенция.

Това на теория прави възможно нейното явяване на френските президентски избори догодина, чийто първи тур е насрочен за 18 април, а втори тур  - за 2 май, тъй като срокът на забраната е валиден от датата на първоинстанционния процес срещу крайнодясната лидерка, тоест от 31 март 2025 г.

Апелативният съд обяви и присъда от три години за Льо Пен, като две от тях са условно, а една от тях е с носене на електронна гривна.

Апелативният съд обяви и, че Льо Пен трябва да плати глоба от 100 000 евро.

Малко по-рано лидерката на френската крайна десница „Национален сбор“ Марин Льо Пен пристигна в сградата на Парижкия апелативен съд, за да чуе присъдата по делото за неправомерно използване на европейски средства, предаде Франс прес.

Решението на съда може да й попречи да се яви на френските президентски избори догодина, насрочени за 18 април и 2 май.

.На първа инстанция Марин Льо Пен беше осъдена на четири години затвор и получи забрана от пет години да се кандидатира за избираема длъжност. На Льо Пен беше наложена и глоба от 100 000 евро. Тя обжалва съдебното решение.

Льо Пен беше обвинена заедно със съпартийци, че е допуснала нейната партия да използва европейски средства за европарламентарни сътрудници, с които е било плащано обаче на национални партийни сътрудници.

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Габриела Големанска/БТА
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