„Искаме София да бъде град на децата - място, където могат да учат, да спортуват, да творят и да се развиват не само през учебната година, а през цялото време.“ Това заяви заместник-кметът на Столична община по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова в интервю за „24 часа“. Тя представи възможностите, които градът създава за децата през лятото - от летни програми и занимания сред природата до развитието на училищата като активни пространства за кварталите.

„Нашата цел е децата да имат пълноценно и интересно лято, а родителите да получат подкрепа през ваканцията. Затова развиваме инициативи, които съчетават спорт, творчество, образование и преживявания, като същевременно работим за създаването на повече качествени пространства за децата в града“, допълни Желязкова.

Част от тази визия е инициативата на кмета на София Васил Терзиев „Училището - сърцето на квартала“ - дългосрочен подход за превръщането на училищата в отворени, модерни и многофункционални пространства, които да бъдат полезни не само на учениците, но и на цялата местна общност.

Столична община

Училището е една от най-важните публични инфраструктури във всеки квартал - място, което има потенциал да бъде не само образователна среда, но и пространство за спорт, култура, срещи и общностен живот. Училищните дворове, спортните площадки и салоните могат да бъдат използвани по-активно от децата и гражданите и извън учебния процес.

Към момента училищните дворове в София се използват при различни режими, като част от тях са достъпни за граждани извън учебно време. Опитът показва обаче, че предизвикателството не е само в отварянето на повече пространства, а в това те да бъдат добре поддържани, използвани по предназначение и да останат ценна част от кварталната среда.

„За нас въпросът не се изчерпва с броя на отворените училищни дворове. Важно е да създадем условия тези пространства да бъдат качествено поддържани, активно използвани и възприемани като ценна част от квартала. Целта ни е да създадем регламентиран, сигурен и отговорен модел за използването им извън учебно време“, обясни Десислава Желязкова.

В рамките на инициативата „Училището - сърцето на квартала“ Столична община подготвя първите пилотни проекти в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, 104. ОУ „Захари Стоянов“, 51. СУ „Елисавета Багряна“ и 6. ОУ „Граф Игнатиев“. Те включват модернизация и разширяване на училищната база, както и нов подход към дворовете и спортните пространства, които след учебно време да могат да се използват от жителите на съответните квартали.

Паралелно с развитието на училищната среда, Столична община предлага и конкретни програми за децата през лятото.

Програмата „Лятна грижа“ е насочена към ученици от 1. до 4. клас и включва спорт, танци, творчески работилници, посещения на музеи и паркове, както и образователни занимания.

Програмата „Витоша на децата“ дава възможност на около 2000 деца между 6 и 12 години да участват в дневни лагери в Природен парк „Витоша“, където съчетават движение, игри и учене чрез преживяване сред природата.

Чрез програмата „Учим се заедно“ общината подкрепя детските градини през летните месеци чрез включване на студенти от педагогически и медицински специалности в допълнителните занимания и грижата за децата.

„Тези инициативи превръщат София в град, който мисли за децата си през цялата година. Създаваме среда, в която те могат да учат, да спортуват и да се развиват, а родителите получават реална подкрепа през активния летен период“, подчерта Десислава Желязкова.

Всички възможности за участие в летните инициативи на Столична община - програми, активности и актуална информация за кандидатстване, са събрани на едно място в платформата gradnadecata.com