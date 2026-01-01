Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание обсъжда на първо четене законопроектите за държавния бюджет за 2026 г., бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Трите законопроекта бяха внесени от Министерския съвет в средата на миналата седмица. Проектът на Закона за държавния бюджет е първият редовен бюджет, след като България се присъедини към еврозоната, тъй като от началото на годината страната работи по т.нар. удължителен закон за бюджета.

Според вносителите фискалната политика и параметрите на бюджетната рамка за периода 2026–2028 г. отразяват наследеното състояние на публичните финанси и натрупаните дисбаланси през последните години. В проекта са заложени и краткосрочни мерки за запазване на фискалната устойчивост.

Одобриха проекта на Закон за държавния бюджет на България за 2026 г.

Проектът на Закона за държавния бюджет предвижда дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП). Планираните приходи, помощи и дарения са 49,6 млрд. евро, а разходите – 56,8 млрд. евро. Законопроектът не предвижда автоматично увеличение на възнагражденията.

В проекта за бюджета на ДОО са заложени разходи за пенсии и добавки в размер на 13,503 млрд. евро. Предвижда се минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 322,37 евро на 347,51 евро, както и отпадането на ковид добавката за новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 г.

От 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се предвижда да стане 620,20 евро, а максималният осигурителен доход – 2300 евро. Предлага се и държавните служители и служителите по Закона за съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски.

Проектът на бюджета на НЗОК предвижда приходи и трансфери в размер на 5,25 млрд. евро, а общите разходи са планирани на 5,256 млрд. евро. Бюджетът на здравната каса нараства с 412,3 млн. евро, или 8,5% спрямо 2025 година.