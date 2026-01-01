Заплашиха с пистолет мъж заради кучета в Поморие, съобщиха от полицията.

На 6 юли е станал скандал между двама мъже на улица "Стара планина" № 1.

Рецидивист заплаши с пистолет хора в магазин в Лом

Единият е заплашил другия с пистолет. Установено е, че 65-годишен мъж се възмутил от отношението на 41-годишен мъж, разхождащ кучето си по улицата, към неговото куче.

Той е влязъл в пререкания, след което извадил законно притежавания си пистолет и го насочил към мъжа.

Иззето е оръжието и 16 патрона. Мъжът е задържан и по случая се води разследване.