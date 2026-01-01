Археолози откриха неизвестно досега военно гробище от Първата световна война в югоизточна Полша с останките на около 50 войници от австро-унгарската, руската и германската армии, съобщи TVP World.

Находката е направена край село Шчавне, където екип от Ягелонския университет в Краков е установил повече от 20 погребални ями с останките на войници, загинали по време на ожесточените сражения в Карпатите през 1914 и 1915 г.

Особена изненада за изследователите е присъствието на германски войници, тъй като досега историците смятаха, че германските части са воювали основно по̀ на запад, на територията на днешна Словакия.

Мястото е локализирано, след като миналата година в архив в украинския град Лвов са открити оригиналните планове на гробището. Впоследствие археолозите използвали въздушно лазерно сканиране, за да открият очертанията на погребенията.

„Успяхме да локализираме повече от 20 погребални ями с останките на около 50 войници. Само преди няколко години дори не знаехме, че това гробище съществува“, заяви ръководителят на проучването Марчин Чарнович.

Изследователите са открили и останки със следи от медицинско лечение и хирургически интервенции, което подсказва, че част от войниците вероятно са починали по време на транспортирането им от фронта към военни болници.

Местните власти обсъждат планове гробовете да бъдат обозначени с кръстове и информационни табели, а архивните документи могат да помогнат за установяването на самоличността на погребаните.

По време на Първата световна война Полша не съществува като независима държава, след като повече от век е разделена между Руската, Германската и Австро-Унгарската империя. Това принуждава хиляди поляци да се сражават в армиите на съперничещите си империи. След края на войната и разпадането на трите империи Полша възстановява независимостта си през 1918 г.