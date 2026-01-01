Хроничните финансови затруднения могат незабелязано да ускорят стареенето на мозъка, показва ново изследване. Анализ на данните на 2759 души във Великобритания установява, че до 53-годишна възраст хората, които дълго време са живели в икономически лишения, показват по-слаби когнитивни способности в сравнение с тези, които не са изпитвали подобни финансови проблеми.

„Натрупването на финансови затруднения в продължение на много години е свързано с най-неблагоприятните резултати за когнитивното здраве, а не отделни периоди на неблагополучие“, заяви Жак Уелс, изследовател от Университетския колеж в Лондон, съобщи "Евронюз".

Хората, които са се сблъсквали с постоянни финансови затруднения или ниски доходи в ранната и средната зряла възраст, са се представили по-слабо на когнитивните тестове на 53 години и са показали значително намаляване на мозъчния обем до 71-годишна възраст. Изследователите установяват още, че при тях темпът на влошаване на словесната памет между 53 и 69 години е по-бавен, което предполага, че значителна част от когнитивните загуби вече е настъпила още в средната възраст.

Според авторите връзката се обяснява с това, че финансовите трудности увеличават когнитивното натоварване, като намаляват умствения ресурс, необходим за процеси като внимание и вземане на решения.

„Постоянното преживяване на финансови затруднения в зряла възраст вероятно поставя системите, участващи в когнитивната обработка, под хроничен стрес и с течение на времето води до когнитивни нарушения“, пишат учените.

Проучването установява още, че отрицателното въздействие на финансовия стрес върху стареенето на мозъка е значително по-силно при мъжете, при хората, израснали в социално неблагоприятна среда, както и при носителите на генетичен рисков фактор за болестта на Алцхаймер.

Авторите посочват, че предотвратяването на хроничните финансови затруднения може да помогне за ограничаване на свързаните с възрастта когнитивни нарушения и заболявания като деменцията.

Деменцията е сред водещите глобални здравни предизвикателства. През 2019 г. с нея са живели около 57 милиона души по света, а прогнозите сочат, че до 2050 г. броят им ще нарасне повече от три пъти – до над 150 милиона.

Поради тази причина учените все по-активно търсят така наречените „променими“ рискови фактори – обстоятелства, които могат да бъдат повлияни, за да се забави когнитивното стареене и да се намали рискът от развитие на деменция.

На фона на продължаващата криза с поскъпването на живота, при която рекорден брой домакинства изпитват финансови затруднения, авторите подчертават колко важно е да бъдат подкрепяни най-уязвимите групи.

„Нашите резултати показват, че подкрепата за хората, които се сблъскват с финансови трудности, както и ограничаването на хроничната бедност, могат да помогнат за предотвратяване на когнитивния спад и на случаите на деменция в бъдеще“, заяви водещият автор на изследването Правита Паталай.