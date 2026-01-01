КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство, което включва двама работещи възрастни и дете до 14-годишна възраст, е 1491 евро. За един работещ, сам живеещ, са нужни 828 евро.

С 1,3% е нараснал необходимият за издръжка доход на тримесечна база – с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст с 6,1% - с 84 евро повече за тричленно семейство и с 48 евро повече за един работещ.

Главният икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Любослав Костов, който представи данните, коментира и инфлацията:

„България отчита 5,2% инфлация, при 2,9% за ЕС, 2,8% средно за еврозоната, румънците са пред нас 9.2. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори „Евростат“, която ги занижава, дава 5,2% инфлация, а нашият НСИ по последните данни за Индекса на потребителските цени дава вече близо 7% инфлация. Така че, дори по линия само на инфлацията, която е най-добрият приятел на всеки финансов министър, този бюджет ще генерира допълнителни приходи и със сигурност така, както беше приет, инфлацията не беше оценена и тя е доста повече“.