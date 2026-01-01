За тежък конфликт с правото на свободно изразяване на мнението съгласно член 39 от Конституцията алармираха от „Демократична България“, визирайки текст от Изборния кодекс, предложен на второ четене в комисия, без да е обсъждан преди това.

„От доклада за второ четене на изборните промени от наша гледна точка има един конфликтен текст, който казва, че правилата за предизборна агитация по този кодекс ще се прилагат за социалните мрежи, включително и за личните блогове. Това е ново положение, което не е дебатирано на първо гласуване и от наша гледна точка е неприемливо и е в тежък конфликт с правото на свободно изразяване на мнението съгласно член 39 от Конституцията“, каза пред журналисти в кулоарите депутатът Надежда Йорданова от ДБ.