Силно земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Югозападна Япония във вторник, съобщи Японската метеорологична агенция, която издаде предупреждение за цунами. Няколко души са пострадали, има срутени сгради, пожари, прекъсвания на електрозахранването и повредена инфраструктура.
Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време на остров Кюшу. По данни на агенцията той е достигнал най-високата възможна степен – седма – по японската сеизмична скала „Шиндо“, която измерва силата на разклащането на земната повърхност, предаде АФП.
⚠️ BREAKING: A massive 7.1 magnitude earthquake has struck Kumamoto, Japan.— GeoTechWar (@geotechwar) July 28, 2026
The powerful, high-impact tremor hit at a shallow depth, centered just 4 km southeast of Uki.
地震 - Kumamoto - Uki - Japan - Earthquake - JMA pic.twitter.com/H7gpnpMqRz
Очаква се цунамито да достигне височина до един метър и да удари крайбрежието около 17:00 ч. местно време, съобщиха властите.
Японската обществена телевизия NHK съобщи, че вече може да са били регистрирани вълни с подобна височина.
„Все още оценяваме мащаба на щетите и броя на пострадалите, но вече бях информирана, че има няколко ранени“, заяви японският премиер Санае Такаичи. По думите ѝ в някои райони има прекъсвания на електрозахранването и пожари, а пътища и мостове са повредени, като са регистрирани и срутени сгради.
Не са установени непосредствени аномалии в ядрените централи след земетресението с магнитуд 7,1 в югозападна Япония, съобщи Агенцията за ядрено регулиране.
Местната енергийна компания Kyushu Electric Power заяви, че трите ядрени реактора в региона, които са работели по време на труса, продължават да функционират нормално.
На 25 юни земетресение с магнитуд 7,2 разтърси Северна Япония, но не причини жертви или значителни материални щети.
Япония е една от най-сеизмично активните държави в света. Страната се намира върху четири големи тектонични плочи по западния край на тихоокеанския „Огнен пръстен“.
🇯🇵 BREAKING : Walls of Famous Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake in Japan. pic.twitter.com/QS3OgVC5I0— World Updates (@Updatesofwworld) July 28, 2026
Архипелагът, в който живеят около 125 милиона души, преживява стотици земетресения всяка година и е мястото, където се случват около 18% от всички трусове в света.
Повечето от тях са слаби, но последствията зависят от местоположението и дълбочината на земетресението.
JAPAN EARTHQUAKE MOMENT pic.twitter.com/qytUMzfCdN— 𝑫 𝑬 𝑿 𝑻 𝑬 𝑹 🇫🇷 (@fenerlitopuria) July 28, 2026
Страната продължава да помни опустошителното подводно земетресение с магнитуд 9,0 през 2011 г., което предизвика цунами, отнело живота на около 18 500 души или оставило ги в неизвестност, както и тежката авария в атомната електроцентрала „Фукушима“.
🇯🇵Footage captures violent shaking as a powerful magnitude 7.1 earthquake strikes Kumamoto Prefecture in Japan. pic.twitter.com/K3tXM9kw8G— Secret Feeds (@TheSecretFeeds) July 28, 2026
На 20 април тази година земетресение с магнитуд 7,7 разтърси северната част на страната, рани най-малко 10 души и разлюля високи сгради в Токио.
#Breaking— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 28, 2026
🌊Powerful 7.1 magnitude earthquake jolts southwestern Japan, prompting a #tsunami advisory #Kumamoto#Japan #Earthquake https://t.co/PPe8B70GG7pic.twitter.com/wpjmWHO7av
📍A strong earthquake has struck Southern Japan.
The Japan Meteorological Agency says the…
Тогава властите издадоха специално предупреждение за повишен риск от земетресение с магнитуд 8,0 или по-силно. Предупреждението беше отменено след една седмица.