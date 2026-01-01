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Силно земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Югозападна Япония във вторник, съобщи Японската метеорологична агенция, която издаде предупреждение за цунами. Няколко души са пострадали, има срутени сгради, пожари, прекъсвания на електрозахранването и повредена инфраструктура.

Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време на остров Кюшу. По данни на агенцията той е достигнал най-високата възможна степен – седма – по японската сеизмична скала „Шиндо“, която измерва силата на разклащането на земната повърхност, предаде АФП. 

Очаква се цунамито да достигне височина до един метър и да удари крайбрежието около 17:00 ч. местно време, съобщиха властите.

Японската обществена телевизия NHK съобщи, че вече може да са били регистрирани вълни с подобна височина.

„Все още оценяваме мащаба на щетите и броя на пострадалите, но вече бях информирана, че има няколко ранени“, заяви японският премиер Санае Такаичи. По думите ѝ в някои райони има прекъсвания на електрозахранването и пожари, а пътища и мостове са повредени, като са регистрирани и срутени сгради.

Не са установени непосредствени аномалии в ядрените централи след земетресението с магнитуд 7,1 в югозападна Япония, съобщи Агенцията за ядрено регулиране.

Местната енергийна компания Kyushu Electric Power заяви, че трите ядрени реактора в региона, които са работели по време на труса, продължават да функционират нормално.

На 25 юни земетресение с магнитуд 7,2 разтърси Северна Япония, но не причини жертви или значителни материални щети.

Япония е една от най-сеизмично активните държави в света. Страната се намира върху четири големи тектонични плочи по западния край на тихоокеанския „Огнен пръстен“.

Архипелагът, в който живеят около 125 милиона души, преживява стотици земетресения всяка година и е мястото, където се случват около 18% от всички трусове в света.

Повечето от тях са слаби, но последствията зависят от местоположението и дълбочината на земетресението.

Страната продължава да помни опустошителното подводно земетресение с магнитуд 9,0 през 2011 г., което предизвика цунами, отнело живота на около 18 500 души или оставило ги в неизвестност, както и тежката авария в атомната електроцентрала „Фукушима“.

На 20 април тази година земетресение с магнитуд 7,7 разтърси северната част на страната, рани най-малко 10 души и разлюля високи сгради в Токио.

Тогава властите издадоха специално предупреждение за повишен риск от земетресение с магнитуд 8,0 или по-силно. Предупреждението беше отменено след една седмица.

 

БГНЕС
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