Въвеждане в експлоатация на седмо трасе за преминаване на леки автомобили през граничния преход при Дунав мост между Русе и Гюргево е поискал областният управител на Русе Любомир Владимиров. Мярката се очаква да влезе в сила от 21 август (петък), съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Причината е интензивният трафик в посока Румъния. През почивните дни се образуваха колони от превозни средства по булевардите "България" и "Тутракан" в Русе, които изчакваха да преминат Дунав мост.

БТА

Владимиров е изискал да бъде извършен анализ и оценка на възможността за временна промяна на статута на дипломатическото трасе, намиращо се на изход от България. Целта е то да може да бъде използвано за преминаване от всички останали леки и лекотоварни автомобили, когато това се налага.

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„В Областна администрация се получи положителен отговор от Министерството на външните работи, което не възразява на отправеното от областния управител предложение за временна промяна, но при спазването на привилегиите и имунитетите на преминаващите дипломатически служители, както и при продължаване на осигуряването по подходящ начин на безпрепятствено преминаване на дипломатическите автомобили“, обясниха от областната администрация в Русе.

БТА

С писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ и до Националното тол управление Владимиров е настоял в спешен порядък - в срок до 21 август, да се създаде необходимата транспорта организация за въвеждане в експлоатация на допълнителното седмо трасе.

По думите му, посочената мярка ще облекчи кризисната ситуация, повтаряща се от години и засягаща голяма част от жителите на Русе, които са потърпевши от редица проблеми с безопасността на движението, обществения ред, околната среда, качеството на живот, като ще се създаде предпоставка и за по-ефективно обслужване на международния трафик.