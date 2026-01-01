"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 18 август - вторник във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Иваняне се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ от ул. „Люти брод“ до края на улицата и ЧСУ „Цар Симеон Велики“.

Хартиената фактура на „Софийска вода“ отива в миналото

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска пред ЧСУ „Цар Симеон Велики“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.