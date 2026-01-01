Пожар е възникнал в района на квартал „Лозенец“ в Стара Загора, съобщиха от общинската администрация.
Горят сухи треви и храсти. На място са два екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Стара Загора, които работят по овладяването на огъня, информират от администрацията.
От Общината призовават гражданите да бъдат внимателни и да избягват района на пожара до овладяване на ситуацията.
През изминалото денонощие екипите в страната са потушили 136 пожара, пострадал е един човек.