Овладян е пожарът в района на Баритна мина край Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР. В момента няма горене, на място има дежурен екип на пожарната.

Вчера в ранния следобед от Областна администрация – Стара Загора съобщиха, че на мястото горят изоставени лозя и стърнища, а огънят е обхванал голяма площ. В гасенето участваха общо седем екипа на Районната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, техника на Горското стопанство и доброволци.

Малко след 20:00 ч. от ОД на МВР съобщиха, че пожарът е локализиран.

Голям пожар в района на Стара Загора

БГНЕС

БГНЕС

Трима души са пострадали при пожари през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Загасени са общо 119 пожара.

С преки материални щети са възникнали 36 пожара, сред които 15 – в жилищни сгради, а – 14 в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 83 пожара, от които 51 – в сухи треви, горска постеля и храсти, а 27 – в отпадъци.

Извършени са 41 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 – при катастрофи в транспортни средства.

Лъжливите повиквания са осем.