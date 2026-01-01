Сухи треви и храсти горят на 85 км на автомагистрала "Хемус" в посока София, край село Брестница, област Ловеч, видя репортер на БТА.

От Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч съобщиха за БТА, че на място е изпратен екип на пожарната и огънят е овладян. Няма опасност за населените места в района, увериха от полицията.

Катастрофа между два автомобила е станала около 16:00 ч. между кръговото и бензиностанция, преди разклона за "Боаза". Един човек е леко пострадал, съобщиха още за БТА от ОД на МВР.