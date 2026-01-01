Петима членове на екипаж на чуждестранен кораб са загинали и още петима са издирвани след ракетен удар днес следобед, съобщиха от военноморските сили на Украйна на страницата си във Фейсбук.

Руснаците удариха с три крилати ракети гражданския сухотоварен кораб на име "Голдън Лио", плаващ под флага на Гвинея-Бисау, който по време на атаката се е движил към изхода от бойната зона натоварен със зърно, съобщават още от военноморските сили.

"Щети са нанесени на десния борд на надстройката, на борда е възникнал пожар. В резултат на удара загинаха 5 души. Съдбата на още 5 членове на екипажа е неизвестна, издирването продължава. Техническото състояние на кораба се изяснява", се казва в информацията на военната институция.

Подразделения на украинския флот и Морската служба за търсене и спасяване са участвали в оказването на помощ. Към 20:30 часа осем членове на екипажа са евакуирани в една от болниците в Одеса.

Според украинската агенция Укринформ корабът е собственост на турска компания. По-рано тази вечер Франс прес дефинира поразения кораб като турски.

„Това е поредният преднамерен руски удар срещу невъоръжен граждански кораб, плаващ под чужд флаг, който не представляваше никаква военна заплаха. Атаката е акт на тероризъм срещу мирното морско корабоплаване и грубо нарушение на международното хуманитарно право“, заявиха военноморските сили на Украйна, цитирани от Укринформ.

Екипажът на поразения товарен кораб е бил съставен от сирийски и индийски граждани, съобщи изпълняващият длъжността министър на външните работи на Украйна Андрий Сибига в публикация в Екс. Сред загиналите е и украинският капитан на кораба, уточни той, цитиран от Франс прес.

Укринформ пък допълва, че при руски удар в Одеска област е бил повреден и кораба за насипни товари „Вентуро“. При този случай един човек е загинал, а 17 моряци са били евакуирани.

По-рано днес ТАСС съобщи за удар с безпилотен летателен апарат по кораб за насипни товари в района на пристанището на Одеса.