Лятна буря в Югозападна България. Градушка с размерите на яйце удари сатовчанското село Плетена, съобщава репортер на Dariknews.bg. Проливен дъжд наводни улиците на Гоце Делчев, съобщиха потребители в социалните мрежи.

Петър Коемджиев/Фейсбук

Бурята, започнала с дъжд около 17.00 часа, е нанесла щети на коли, покриви и земеделската продукция в селото.

Петър Коемджиев/Фейсбук

Десислава Кьойбашиева/Фейсбук

Кметът на Сатовча Арбен Мименов обясни пред БТА, че около 90% от засадената земеделска продукция е унищожена, а след бурята има изпочупени покриви и навеси, както и коли с изпочупени предни и задни стъкла.

Кметът посочи, че няма пострадали хора, но жителите на селото са изплашени. По думите му хора от населеното място са разказали, че досега не са виждали такава силна буря с дъжд, вятър и градушка.

Арбен Мименов обясни, че освен в село Плетена е имало дъжд с градушка и в Сатовча, както и селата Кочан, Жижево и Ваклиново. С останалите населени места градушката не е била с толкова големи размери, колкото в Плетена, и щетите са по-малки.

Той отбеляза, че на място в село Плетена са изпратени багери, който да почистват района след градушката. Утре дейностите по разчистване ще продължат.

По-късно стана ясно, че в Гоце Делчев, на 30 км от Сатовча, проливният дъжд наводни улиците в града.