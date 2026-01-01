Тежкотоварен автомобил самокатастрофира на път I-1 посока Ботевград, малко след участъка с временна организация на движението, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Тя допълва, че път I-1 посока София в момента е блокиран.

"Чист късмет е, че не е преминал през мантинелите. Сами можете да видите състоянието на гумите му. Чисто чудо е, че в този момент до него не е имало друг автомобил", пише тя.

По думите й техническото състояние и гумите на тежкотоварните автомобили е "потресаващо".