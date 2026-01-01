60-годишен шофьор загина на място при катастрофа. Инцидентът е станал тази сутрин край пловдивското село Кадиево, предава NOVA .

Сигналът за автомобил, който излязъл извън пътното платно и се блъснал в дърво, е подаден към 7.30 часа.

Верижна катастрофа затрудни движението на пътя Разград-Шумен

Насочените към местопроизшествието екипи на РУ-Стамболийски и спешна медицинска помощ констатирали смъртта на водача.

Към момента се прави оглед с участието и на служители от сектор „Разследване на престъпления по пътищата“. Движението в участъка на пътния инцидент не е спряно, но водачите са с предупрежение да преминават с повишено внимание.