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Дрон с неустановен произход, носещ взривен материал, изплува тази сутрин на централния плаж в градчето Карабурун, което се намира северно от Истанбул, предаде турската агенция ИХА. 

По информация на медията тази сутрин местни жители забелязали странен обект, който изплувал на брега полуразбит. След като подали сигнал, на място бил изпратен специализиран екип на полицията, който установил, че изплувалият обект е дрон камикадзе, носещ взривен материал. Екипът отцепил района и взривил изплувалия дрон в контролирана среда, за да премахне опасността за гражданите. 

Видеоклипове с изхвърления на брега дрон се появиха и в социалните мрежи в Турция.

Кристиан Стратев/БТА
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