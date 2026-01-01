Дрон с неустановен произход, носещ взривен материал, изплува тази сутрин на централния плаж в градчето Карабурун, което се намира северно от Истанбул, предаде турската агенция ИХА.
İstanbul Karaburun sahilinde üzerinde patlayıcı madde bulunan insansız hava aracı bulundu. pic.twitter.com/goa0vz863h— Pusholder (@pusholder) July 20, 2026
По информация на медията тази сутрин местни жители забелязали странен обект, който изплувал на брега полуразбит. След като подали сигнал, на място бил изпратен специализиран екип на полицията, който установил, че изплувалият обект е дрон камикадзе, носещ взривен материал. Екипът отцепил района и взривил изплувалия дрон в контролирана среда, за да премахне опасността за гражданите.
⚡️ Drone wreckage carrying explosives was found on the coast of Istanbul— NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2026
Bomb disposal experts safely neutralized the device. The origin and ownership of the drone remain unknown. pic.twitter.com/lseOcmGhKy
Видеоклипове с изхвърления на брега дрон се появиха и в социалните мрежи в Турция.