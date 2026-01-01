Със своя заповед областният управител на Стара Загора доц. Калоян Дамянов наложи забрана за обработването на пасища със селскостопанска техника ежедневно от 10:00 часа до 20:00 часа до 30 септември. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация.

Причината е влошаване на пожароопасната обстановка и предприемане на превантивни мерки за намаляване на риска от възникване на горски пожари в областта.

Голям пожар в района на Стара Загора

В заповедта се посочва още, че при обявен пожароопасен риск заради високи температури, силен вятър и бързо развиващи се пожари на територията на областта, кметовете на населени места своевременно трябва да информират земеделските стопани, работници, пастири и работещите в горски територии и в съседство с тях.

Припомняме, че през почивните дни пожар пламна в района на Баритна мина край Стара Загора, като засегна около 500-600 декара храсти и ниска дървесна растителност.