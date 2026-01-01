Премиерът на България Румен Радев обяви, че американското посолството е пратило нота с искане за разполагане на до 8 самолета-цистерни на летище „Безмер“ за подкрепа на операциите на САЩ в района на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 г. между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. И заяви, че с решение на Министерския съвет ще предложат на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище „Безмер“. Не закъсняха и ответните реакции от българските политически сили. ГЕРБ и ДПС съобщиха, че ще подкрепят предложението, а от „Възраждане“ коментираха, че няма да подкрепят въвличането на България в още една война.

Радев: САЩ поискаха да разположат самолети на летище „Безмер“, ще предложим НС да разреши (ВИДЕО)

Ето каква позиция заеха лидерите на политическите партии:

ГЕРБ

След днешните изявления на премиера Радев сме сигурни, че държавата и поне вътрешната политика са в режим на свободно падане. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ, след като премиерът Румен Радев съобщи, че САЩ са поискали да разположат самолети на летище „Безмер“, а днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище „Безмер“.

Беше направена една илюзия, че България води политика, ориентирана към това, което правителството нарича национален интерес. Заблудата е, че министър-председателят твърди, че трябва да се мине през решение на Народното събрание във връзка с поисканото пребиваване на американски военни самолети у нас. Това е така, но хипотезите от началото на годината и сега са съвсем различни. Основанията са съвсем различни и тук идва манипулацията на фактите. Искането и съответно даденето от министър Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО - това пише в нотата от миналата година. Разликата е, че според изнесената от премиера Радев информация, отново чрез нота се иска пребиваването на тези самолети за операция в Близкия изток. Тук се иска вече разрешение на Народното събрание. Но премиерът Радев може би забравя, или все още се чувства като президент, че той е лидерът на най-голямата формация в Народното събрание. В този смисъл пълното мнозинство се подчинява на решенията на премиера Радев, а ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство, посочи Георгиев.

В Народното събрание ГЕРБ ще гласува "за" даването на това разрешение, но в крайна сметка последната дума ще бъде на мнозинството и да се крие министър-председателят зад мнозинството е странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес да каже какво и как ще направи, заяви Георгиев.

Сега България не виждам да е получила разрешение за падане на визите за влизане в програмата за безвизово пътуване до САЩ, отбеляза той.

Ситуацията започва да прилича на онзи виц, който излезе преди два месеца. Какво стана с визите - визите остават, тогава и самолетите остават, каза Христо Гаджев.

Когато се разглежда това решение в НС, ние ще поискаме от Министерството на отбраната и двете ноти - тази от февруари и тази от юли. Бяхме уведомени в чата на Комисията по отбрана вчера, че утре ще има извънредно заседание, без да е ясно, дори на колегите от "Прогресивна България" какво точно ще гледаме на това извънредно заседание. Явно това е най-спешното нещо за тази седмица на правителството. Нека да видим днес какво решение ще вземат, но очевидно мотивите са вече различни, каза още той.

Доколко тези самолети ще бъдат базирани на летище „Безмер“, ще видим, защото те така или иначе трябва да идват до "Враждебна", за да зареждат, посочи той.

„Продължавам промяната“

„Според Българската конституция външната политика се формира от правителството. С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета в база „Безмер“, които трябва да изпрати до Народното събрание – дали ще са на многопластова хартия“, написаха от „Продължаваме промяната“ в официалната си Facebook страница.

„Все още чакаме г-н Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ“, допълват в позицията си.

„Демократична България“

„Демократична България“ ще реши дали да подкрепи разполагането на американски самолети цистерни в България, след като получи пълна информация от премиера, министъра на отбраната и службите. Това заявиха пред журналисти Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

„САЩ е изключително важен партньор за България “, каза депутатът Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

„Преди да гласуваме за предложението на премиера Радев отново да се върнат американските въздушни цистерни в България, ние трябва да получим пълната информация от самия премиер, от министъра на отбраната и от българските служби“, заяви Мирчев.

По думите му трябва да се изясни и защо се предлага връщането на самолетите, както и да се обсъдят по-широките последици за сигурността на страната.

„Ще изискаме цялата информация, защото това е важно решение. Такива решения не може да се взимат на база заявка. Трябва да видим всички документи“, потвърди Божидар Божанов.

Той припомни, че днес от ДБ са изпратили писмо до президента Илияна Йотова за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност.

„Ние подхождаме към това гласуване стратегически, а не като към един тактически въпрос, който да мине и да замине“, каза той.

След получаването на необходимата информация парламентарната група ще обсъди позицията си и ще реши как да подходи към гласуването, заявиха двамата представители на ДБ.

ДПС

ПГ на ДПС ще гласува "за" даването на разрешение за разполагането на до осем самолета-цистерни на авиобаза „Безмер“, поискано с нота от американското посолство.

От информацията, която получихме става ясно, че искането е свързано с подкрепа на американски операции в региона на Близкия изток и се позовава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано между България и САЩ през 2006 г.

Позицията ни е резултат от твърдото ни убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава.

„Възраждане“

Цончо Ганчев категорично заяви, че „Възраждане“ няма да подкрепи въвличането на България в още една война. „ПГ на „Възраждане“ няма да подкрепи американски самолети в база „Безмер“, заяви депутатът от парламентарната група Цончо Ганев пред журналисти.

„Наблюдаваме безпрецедентна ситуация, в която, освен че България участва чрез НАТО във войната в Украйна, в момента ще се включим индиректно и във войната с Иран“, каза той.

Ганев заяви, че паралелно с обсъждането на разполагането на американски бойни самолети се предвиждат инвестиции в българска инфраструктура, която според него може да бъде използвана за военни цели.

„Припомням, че преди няколко месеца официално бяхме предупредени от иранската държава, че си запазва правото във всеки един момент да бъдат атакувани всяка една точка, от която излитат бойни самолети на САЩ“, каза той.

Според Ганев предложението ще бъде подкрепено от управляващото мнозинство и други политически сили в парламента. „„Възраждане“ е единствената сила, която няма да подкрепи включването на България и в тази война. Категорично е против“, заяви той.