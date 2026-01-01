Жителите на район „Кремиковци“ ще имат пряк достъп до новите метростанции по третия метродиаметър, по-чести автобуси и по-лесна за ориентиране транспортна схема, след като Столична община получи одобрение за оптимизация на автобусното обслужване в района.

Промените са част от подготовката за пускането в експлоатация на новия участък от метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“, който се очаква да започне да обслужва пътници до края на август тази година.

„Новите метростанции ще бъдат истински ефективни само ако хората могат бързо и удобно да стигат до тях. Именно затова подготвяме довеждащия транспорт още преди пускането на метрото – със синхронизирани разписания, по-добри връзки и по-ясна организация на линиите. Целта ни е повече хора да избират градския транспорт, защото той им спестява време и дава надеждна алтернатива на автомобила“, каза заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев.

С приетото от Столичния общински съвет решение автобусни линии № 117 и № 118 ще бъдат насочени към новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“, преди да достигнат автостанция “Изток”, като така ще осигуряват директна връзка на жителите на район „Кремиковци“ с метрото. Разписанията им ще бъдат синхронизирани, за да не се движат автобусите заедно в общите им участъци и да се подобри обслужването в района.

Промените предвиждат намаляване на интервала на движение на автобусна линия № 119 - на 20 минути, което ще осигури по-редовен транспорт и по-кратко време за изчакване.

Въвежда се и единна номерация на автобусните линии в район „Кремиковци“, според което до края на годината автобусна линия № 12 ще бъде преномерирана на № 112, а автобусна линия № 90 – на № 115, без промяна в маршрутите и експлоатационните им параметри.

По този начин линиите в района ще бъдат подредени в единна логическа последователност – № 112, № 115, № 117, № 118 и № 119, което ще направи транспортната схема по-разбираема и по-лесна за ориентиране както за редовните пътници, така и за жителите и гостите на града, които рядко използват градския транспорт.

Промените по маршрутите на автобусни линии № 117 и № 118 ще влязат в сила с пускането на новия участък на метрото, а преномерирането на линии № 12 и № 90 ще бъде извършено до края на годината.

Столичната община планира и подобряване на линия 115 - да се удължи в район Сердика, да се намали интервала на обслужване, като се добавят повече автобуси и да се синхронизира с останалите линии, които обслужват района.