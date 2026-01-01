Седем екипа на Столична община и доброволното формирование на София са в готовност във връзка с прогнозите за влошаване на времето и очакваните гръмотевични бури в столицата тази вечер и през нощта срещу 21 юли, Столична община е предприела необходимите превантивни мерки и е в готовност за реакция при необходимост.

Екипите на общината следят в реално време прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и европейските метеорологични модели. Осигурена е организация за работа с допълнителни аварийни екипи при необходимост. Към момента на терен работят четири аварийни екипа, а още три са в готовност да бъдат мобилизирани при необходимост. В готовност е и доброволното формирование на Столична община, както и Дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

Паралелно, два екипа в Оперативния дежурен център следят постъпващите сигнали от Контактния център на общината и от телефон 112, за да бъде осигурена максимално бърза реакция при възникнали инциденти.

Специализираната техника е проверена, заредена и в пълна готовност за работа. При необходимост ще бъдат мобилизирани допълнителни екипи за отстраняване на паднали клони и дървета, както и за овладяване на последствията от неблагоприятните метеорологични условия.

Столична община призовава гражданите да бъдат внимателни и да спазват няколко основни препоръки:

► Да избягват престой под дървета, строителни скелета, рекламни съоръжения и други нестабилни конструкции по време на бурята.

► Да приберат или обезопасят предмети по балкони и тераси, които могат да бъдат отнесени от силния вятър.

► При възможност да ограничат пътуванията по време на най-интензивната част от бурята.

► Да не паркират автомобили под големи дървета, когато имат възможност да изберат друго място.

► При опасни ситуации или нанесени щети да подават сигнали на телефон 112 или чрез Контактния център на Столична община.

Екипите на Столична община ще следят непрекъснато развитието на метеорологичната обстановка и ще реагират своевременно на всеки постъпил сигнал.