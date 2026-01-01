Събитията в Близкия изток са централна тема в световния печат в контекста на плана за ивицата Газа и атаките на йеменските бунтовници хуси.

Великобритания

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отговори на "вълна от слухове за израелска слабост и израелски изтегляния на всички фронтове", като отхвърли натиска от страна на САЩ за прекратяване на войните в Газа, Ливан и Иран без съгласието на Израел, пише британският в. "Гардиън".

По въпроса за Газа той каза: "Израел не приема документа от 15 точки. ЦАХАЛ няма да извърши никакво изтегляне, докато "Хамас" не бъде разоръжен. А когато говоря за разоръжаване на "Хамас", това означава тежко въоръжение, леко въоръжение, всякакво въоръжение. И говорим за истинско разоръжаване, не фиктивно. В момента обсъждаме този въпрос с американците."

Нетаняху: Израел отхвърля американския план за Газа

Съветът за мир на американския президент Доналд Тръмп предложи през юли плана от 15 точки, който предвижда "Хамас" да се разоръжи в замяна на пълно изтегляне на израелските военни от ивицата Газа и последващ преход на властта към независим Палестински национален комитет, посочва изданието. Тръмп беше казал, че споразумението ще се прилага поетапно, но Нетаняху заяви вчера, че иска първо пълно разоръжаване, за да може сделката да бъде изпълнена, акцентира "Гардиън".

Основната мишена в изявленията на израелския лидер бяха Съединените щати, пише изданието в Обединеното кралство. "Израел се превърна в ключова пречка за плановете на Белия дом да посредничи за мир в региона - както в конфликтите с участието на Израел в Газа и Ливан, така и във войната, започнала със съвместните американско-израелски удари срещу Иран. А Нетаняху, който е изправен пред избори през октомври и натиск от поддръжници на твърдите действия в собственото си правителство, изглежда готов да тества публично отношенията си с Тръмп, за да укрепи репутацията си в самия Израел", обръща внимание "Гардиън".

Страната вече беше показала, че ще отхвърли плана, воден от САЩ. Поредното изявление на Нетаняху вчера беше далеч по-остро от предишните и пряко и изглеждаше насочено към Белия дом на Тръм", посочва вестникът. "За разлика от всички онези, които ни поучават, ние правим това, което трябва, за сигурността на Израел и можем и знаем как да отстояваме позицията си, дори противопоставяйки се на най-добрите си приятели, когато е необходимо", подчерта Нетаняху.

Върховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов заяви вчера, че планът на Тръмп остава "единственият път" напред, посочва "Гардиън". "Опцията, която предлагаме сега, е единственият път напред, гарантиращ, че тази трагедия няма да се повтори", подчерта пред израелска телевизия Младенов.

САЩ трябва да окажат натиск върху Израел да приеме следващия етап от плана за Газа, заяви представителят на "Хамас" Басем Наим след изявлението на Нетаняху. "Очакваме посредниците и американският гарант да притиснат Нетаняху и неговото правителство да се придържат към пътната карта и да не възпрепятстват процеса по вътрешнополитически причини", заяви той.

Същевременно Иран определи какво иска срещу повторното отваряне на Ормузкия проток. Допълнителните условия на Техеран отразяват нарастващата му увереност, че може да получи повече отстъпки от президента на САЩ Тръмп, пише британският в. "Дейли Телеграф".

Искането за финансова компенсация за войната, преди да бъде отворен протокът, попарва надеждите за скорошно споразумение, отбелязва изданието.

Протокът ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят шест ключови искания, отбелязва друг британски вестник - "Индипендънт".

Ръководителят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран - Мохамад Багер Золгадър, заяви, че протокът ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят шест условия, включително прекратяване на войната и агресията срещу Иран и неговите съюзници в Ливан, Палестина, Йемен и Ирак завинаги, уточнява изданието.

Иран постави ултиматум на САЩ: Ормузкият проток остава затворен

Това се случва на фона на натиска от страна на САЩ към отбранителните компании да ускорят "драматично" производството на оръжия, тъй като войната с Иран изчерпва запасите им от ракети. Заместник-министърът на отбраната Стив Файнбърг е дал на компаниите три седмици да представят план как ще "осигурят значително по-бързи, по-агресивни графици за доставки и/или увеличено производство на жизненоважни възможности", отбелязва "Индипендънт".

САЩ

Отхвърлянето на плана за Газа от страна на Нетаняху е последният видим удар върху усилията на Тръмп да сложи край на конфликтите в Близкия изток, пише американският в. "Вашингтон пост".

Макар президентът на САЩ да изрази оптимизъм относно последните преговори между Иран и страните от Персийския залив за спиране на войната, започнала на 28 февруари, иранският списък с условия включва изтегляне на американските сили от региона, изплащане на военни щети и премахване на санкциите, посочва изданието. Подобни тежки изисквания поставят под допълнително съмнение перспективите за прекратяване на бойните действия, довели до повишаване на световните цени на петрола и спад в рейтинга на американския президент, коментира "Вашингтон пост".

Докато Тръмп се опитва да доведе до край войната с Иран, която започна заедно с Израел, се появяват нови пукнатини в отношенията му с Нетаняху - една връзка, която дълго време се смяташе за изключително стабилна, обръща внимание столичният местник.

"Хамас" от своя страна потвърди в изявление собствения си ангажимент към плана, за който се договори със създадения от Тръмп Съвет за мир, и призова страните да помогнат за гарантиране на неговото изпълнение, отбелязва американското издание.

"Планът за Газа, представен от Съвета за мир на 30 юли, даде на "Хамас" и Израел две седмици да се договорят за график и процедура за прилагане на разоръжаването на палестинската екстремистка организация и изтеглянето на израелските сили от ивицата Газа. Но въоръжената групировка и Израел се разминават по въпроса коя трябва да бъде първата стъпка. "Хамас" твърди, че Израел трябва да прекрати военната си кампания в Газа като начален етап, докато Израел настоява за пълно разоръжаване на "Хамас" и премахване на оръжията от Газа като предварително условие за изтегляне", пише "Вашингтон пост".

Тръмп определи споразумението като процес, при който "Хамас" се разоръжава поетапно, а израелската армия постепенно се изтегля от територията и бива заменена от международна стабилизационна сила, която ще работи в партньорство с реформирана палестинска полиция, акцентира американският вестник.

На фона на това, демонстрирайки продължаващото напрежение в региона, подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси извършиха нова атака в неделя срещу рафинерия на държавната саудитска петролна компания "Сауди Арамко" в южния град Джазан, отбелязва в. "Вашингтон пост". Саудитското министерство на енергетиката съобщи, че в съоръжението е избухнал пожар, който е бил овладян, но няма пострадали. Причината не беше посочена.

Франция

Йеменските бунтовници хуси поеха отговорност за удар срещу саудитска рафинерия на брега на Червено море, посочва френският в. "Паризиен". Военният говорител на подкрепяната от Иран шиитска въоръжена група Яхия Сария заяви, че бунтовниците "успешно са поразили рафинерията на "Сауди Арамко" в Джазан чрез целеви удар с дрон. Той добави, че атаката е била извършена в отговор на саудитско навлизане в северозападен район на Йемен, отбелязва изданието.

Враждебните действия в йеменския конфликт се възобновиха миналия месец — нов етап от регионалната ескалация, до който се стигна след началото на войната между САЩ и Иран, коментира "Паризиен".

Бунтовническото движение е атакувало и правителствените сили в Йемен, подкрепяни от Саудитска Арабия. Най-малко 58 военнослужещи бяха убити в четвъртък при атака срещу военен лагер в централната част на страната, припомня френското издание.

Рияд беше изложен многократно и на ирански удари. В този напрегнат регионален контекст и с цел укрепване на своите съюзи в сферата на сигурността, Саудитска Арабия подписа в петък с Пакистан и Турция пакт за взаимна отбрана, посочва вестникът.

В същото време в Иран репресиите продължават да притискат гражданското общество, отбелязва друго френско издание - "Монд". Властите засилват натиска върху инакомислещите, пише изданието.

Фоторепортерката Ялда Моайери беше осъдена на петнадесет години затвор, екзекуциите се множат, хора на изкуството биват привиквани от службите за сигурност или съдебните власти, а кафенета биват затваряни, посочва "Монд", акцентирайки, че репресиите срещу гражданското общество в Иран само се засилват от началото на войната със САЩ и Израел на 28 февруари.