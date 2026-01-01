Хванаха над 1 млн. къса контрабандни цигари на „Лесово“, укрити в изолационни алуминиеви панели, превозвани с товарен автомобил.
Това съобщиха на брифинг в Ямбол Радостина Сачанова - началник на Митнически пункт Лесово и прокурор Дойчин Дойчев - и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура-Ямбол, съобщиха от Агенция " „Митници“.
Товарната композиция от влекач и полуремарке с българска регистрация пристига на пункта на 7 август. Автомобилът е управлявал белгийски гражданин от турски произход. В зоната за митнически контрол той е представил документи, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Франция.
В хода на проверката със специализирана рентгенова апаратура инспекторите установяват подозрителна плътност в част от декларирания товар - палети, съдържащи 140 алуминиеви изолационни панели с пълнеж от полиуретанова пяна.
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След демонтаж на алуминиевите панели е установено, че изолационната пяна във вътрешната част на повечето от тях е изрязана и е запълнена с цигари. Алуминиевите панели само в горната и долна част на палетите са били със стандартната си изолация.
Иззети са 1 140 000 къса - 57 000 кутии контрабандни цигари от седем различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Стойността на контрабандните тютюневи изделия възлиза на над 200 000 евро.
По случая се води разследване под надзора на прокуратурата. По време на брифинга Радостина Сачанова - началник на пункта посочи, че и преди са засичани контрабандни цигари в панели, но този път укритието е било внимателно изработено.
От началото на годината на пункта са задържани над 6 милиона къса нелегални цигари, като 4 милиона от тях са задържани през последните два месеца. Повечето нелегални цигари са в товарни автомобили, които превозват стоки към Западна Европа, където тютюневите изделия са на по-високи цени.