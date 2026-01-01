Хванаха над 1 млн. къса контрабандни цигари на „Лесово“, укрити в изолационни алуминиеви панели, превозвани с товарен автомобил.

Това съобщиха на брифинг в Ямбол Радостина Сачанова - началник на Митнически пункт Лесово и прокурор Дойчин Дойчев - и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура-Ямбол, съобщиха от Агенция " „Митници“.

Агенция „Митници“

Товарната композиция от влекач и полуремарке с българска регистрация пристига на пункта на 7 август. Автомобилът е управлявал белгийски гражданин от турски произход. В зоната за митнически контрол той е представил документи, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Франция.

В хода на проверката със специализирана рентгенова апаратура инспекторите установяват подозрителна плътност в част от декларирания товар - палети, съдържащи 140 алуминиеви изолационни панели с пълнеж от полиуретанова пяна.

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След демонтаж на алуминиевите панели е установено, че изолационната пяна във вътрешната част на повечето от тях е изрязана и е запълнена с цигари. Алуминиевите панели само в горната и долна част на палетите са били със стандартната си изолация.

Иззети са 1 140 000 къса - 57 000 кутии контрабандни цигари от седем различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Стойността на контрабандните тютюневи изделия възлиза на над 200 000 евро.

Агенция „Митници“

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата. По време на брифинга Радостина Сачанова - началник на пункта посочи, че и преди са засичани контрабандни цигари в панели, но този път укритието е било внимателно изработено.

От началото на годината на пункта са задържани над 6 милиона къса нелегални цигари, като 4 милиона от тях са задържани през последните два месеца. Повечето нелегални цигари са в товарни автомобили, които превозват стоки към Западна Европа, където тютюневите изделия са на по-високи цени.