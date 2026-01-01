Марсоходите на НАСА Curiosity и Perseverance през годините са заснемали множество необичайни обекти на повърхността на Марс - от образувания, наподобяващи човешки глави и кости, до „гъби“ и подозрително правилни геометрични структури. В повечето случаи обяснението се оказва съвсем прозаично - скали.

Снимка, направена от Curiosity през 2023 г. и привлякла отново внимание, показва нещо по-необичайно. В левия край на иначе типичен марсиански пейзаж се вижда тъмна фигура, наподобяваща силует на медуза с висящи пипала. Формата може да напомни и за марсианските бойни машини от „Война на световете“ на Хърбърт Уелс.

Обектът обаче почти сигурно не се намира на повърхността на Марс. Най-вероятното обяснение е високоенергийна заредена частица от Космоса, която е попаднала върху силициевия детектор на навигационната камера на Curiosity и е оставила артефакт върху изображението.

Има сериозен аргумент в подкрепа на тази версия. Curiosity обикновено прави по няколко снимки на една и съща сцена, пише Science Alert.

Кадърът със странната „медуза“ е заснет на 20 август 2023 г. в 22:27:46 часа по Гринуич. Същата камера е фотографирала абсолютно същия пейзаж 13 и 25 секунди по-рано.

На нито една от двете предишни снимки няма следа от загадъчната фигура.

Подобни краткотрайни петна не са нещо необичайно в изображенията от Curiosity. Космическите лъчи представляват високоенергийни частици, които непрекъснато достигат планетите от Космоса.

На Земята сме сравнително добре защитени от тях. Магнитното поле отклонява много от частиците, а тези, които преминат през него, взаимодействат с плътната земна атмосфера.

Марс е много по-слабо защитен. Планетата няма глобално магнитно поле, а атмосферата ѝ притежава едва около 0,5% от масата на земната. Затова камерите на Curiosity са значително по-изложени на високоенергийни космически частици.

При попадане върху детекторите на камерите те могат да предизвикат различни визуални аномалии. В изображенията от Curiosity подобни следи понякога изглеждат като ярки бели петна, светли ивици или множество малки точки.

„В хилядите изображения, които сме получили от Curiosity, почти всяка седмица виждаме кадри с ярки петна“, обясни още през 2014 г. специалистът по изображения и системен инженер в Лабораторията за реактивно движение на НАСА Джъстин Маки.

Артефактите от космически лъчи обаче невинаги са бели. Във видео, заснето от камерите Hazcam на Curiosity през 2023 г., например е регистриран „малък черен артефакт“, причинен от космически лъч, ударил сензора.

Подобни явления са изключително краткотрайни и обикновено се появяват само в един кадър - точно както загадъчната „медуза“.

Все пак не може категорично да се твърди, че конкретното изображение е резултат от космически лъч. Без анализ от екипа, който обработва снимките на Curiosity, не могат да бъдат изключени други артефакти от камерата или обработката на изображението.

Последователните кадри обаче дават сериозно основание да се смята, че причината за „медузата“ се намира в самата камера, а не на марсианската повърхност.

Марс няма нужда от медузи, отрязани глави или странни пирамиди, за да бъде интересен. Самият факт, че роботи изследват друга планета и техните камери могат да бъдат засегнати от частици, пропътували огромни разстояния през Космоса, е достатъчно необичаен.