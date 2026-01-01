Георги Кандев обяви кандидатурата си за вицепрезидент в тандем с бившия служебен премиер Андрей Гюров, който ще се кандидатира за президент на предстоящите избори.

Кой е Георги Кандев?

Старши комисар Георги Димитров Кандев е български полицай и юрист със значителен професионален опит в системата на Министерството на вътрешните работи (МВР). Той е роден през 1975 г. в Гоце Делчев, в семейство със силна връзка със служителите на реда – майка му е преподавател и директор на училище, а баща му е служител на МВР в родния му град.

Кандев завършва Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ в Гоце Делчев, след което служи като войник в Школата за запасни офицери „Христо Ботев“ в Плевен, преди да започне професионалната си кариера в МВР.

Образование и специализации

Кандев е завършил бакалавърска степен в Академията на МВР (тогава ВИПОНД) със специалност Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, и притежава магистърска степен по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.

През 2008 г. той завършва 235-та сесия на Националната академия на Федералното бюро за разследване (ФБР) в САЩ. Освен това е преминал курсове за повишаване на квалификацията в Европол и Европейския полицейски колеж (CEPOL) и притежава следдипломна квалификация „Криминално правосъдие“ от Академията на ФБР в Куантико, Вирджиния.

Професионална кариера

Кариерата на Кандев в системата на МВР започва през 1999 г., когато постъпва в Главна дирекция „Национална полиция“. През следващите години заема различни оперативни и ръководни позиции:

1999–2007 г. – инспектор в сектор „Престъпления против собствеността“, ГДНП;

– инспектор в сектор „Престъпления против собствеността“, ГДНП; 2007–2010 г. – инспектор в сектор „Национален информационен център по сигурността на спортни мероприятия“, ГДНП;

– инспектор в сектор „Национален информационен център по сигурността на спортни мероприятия“, ГДНП; 2010–2011 г. – временно изпълняващ функции началник сектор „Трафик на хора“, ГДБОП;

– временно изпълняващ функции началник сектор „Трафик на хора“, ГДБОП; 2011–2013 г. – началник сектор „Престъпления по пътищата“, ОДМВР – София;

– началник сектор „Престъпления по пътищата“, ОДМВР – София; 2014–2015 г. – началник сектор „Хулиганство, Екстремизъм и спортни мероприятия“, ГДНП;

– началник сектор „Хулиганство, Екстремизъм и спортни мероприятия“, ГДНП; 2015–2021 г. – полицейски инспектор в сектор „Териториално обслужване“, Охранителна полиция, ГДНП.

На 3 юни 2021 г. Георги Кандев е назначен за директор на Областната дирекция на МВР – Благоевград, със заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков.

През февруари 2026 г. Кандев поема временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР, а от 27 февруари официално изпълнява функциите на най-висшия професионален ръководител на ведомството. По същото време Андрей Гюров е служебен министъ-председател на България. Остава на поста до 8 юни 2026 г., когато подава оставка и напуска системата на МВР

Награди и признания

През годините старши комисар Кандев е отличаван многократно за професионализъм и принос в работата на МВР:

Два пъти носител на колективна награда „Полицай на годината“ (2002 и 2004 г.);

Награждаван многократно от министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР, директора на ГДНП и други началници;

Притежава „Почетен знак на МВР III степен“;

Предсрочно произведен в звание капитан от МВР през 2005 г.