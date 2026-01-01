Втори случай на вандализъм по новите влакове беше регистриран в неделя сутринта в Перник, където мотриса бе обрисувана със спрей. „Повече от 20 години чакахме нов подвижен състав, а сега не можем да му се порадваме и два месеца. Те си правят състезание кой да го нарисува”, коментира председателят на Синдиката на железничарите към КНСБ Петър Бунев в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

Само дни след пускането: Надраскаха със спрей една от новите електрически мотриси (СНИМКА)

Инцидентът се случил само десет дни след като нов влак бе надраскан на гарата в Благоевград.

„Организацията е такава, че влакът трябва да пренощува някъде. Той трябва да бъде в Перник, защото сутринта трябва да тръгне оттам. Не можем да държим постоянно цялата бригада – машинисти и началник влак – да го пазят, защото това е скъпо явление”, обясни Петър Бунев.

По думите му на гарите имало видеонаблюдение, но то било предназначено да следи сигурността на самата гара, а не конкретно влаковите композиции.

„Може да се направи видеонаблюдение така, че директно да наблюдава влака, но това е свързано с пари. В БДЖ не можем да направим нищо без обществена поръчка по ЗОП, а тя отнема поне три месеца. Мерките ще се вземат, но трябва да се осигури финансиране”, допълни синдикалният лидер.

Проблемът според него се задълбочил и от липсата на приет държавен бюджет за 2026 г. в края на миналата година. В проектобюджета били заложени капитални трансфери от около 70 милиона лева, които трябвало да отидат за подобряване на депата и гарите, но впоследствие средствата били орязани.

„Новите влакове изискват и нови технологии за тяхното почистване. Подвижният състав дойде преди да сме направили това, което трябваше. Човек като си купи нова скъпа кола, си търси гараж, а ние не сме направили гараж”, каза още Бунев.

От БДЖ отказват коментар с обяснението, че очакват действия от органите на реда и установяване на фактите по случая.