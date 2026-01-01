Само дни след като новите електрически мотриси „Шкода“ (Škoda) започнаха да превозват пътници, една от тях е била обрисувана със спрей на гара Благоевград, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

От ведомството припомнят, че още при пускането на новите мотриси в експлоатация министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е призовал гражданите да пазят новите влакове и обществената собственост.

Новите мотриси са придобити с публичен ресурс и са предназначени да осигурят по-модерно и комфортно пътуване, посочват от министерството. Оттам допълват, че опазването на подвижния състав е обща отговорност.

В съобщението се посочва, че Министерството вече е подало сигнал до компетентните органи за установяване и задържане на извършителите. Ведомството ще продължи да работи за опазването на новия подвижен състав.

Припомняме, че от миналата седмица новите електрически мотрисни влакове „Шкода“ започнаха поетапно да бъдат въвеждани в експлоатация. Доставката на влаковете е на стойност 261,4 млн. евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Началото на процеса беше поставено от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев на официална церемония на Централна гара София. Тогава той заяви, че до 20 август се очаква всичките 20 нови влака „Шкода“ да започнат да оперират. След това предстои да бъдат доставени и влакове на „Алстом“ (Alstom), така че до началото на септември се очаква в експлоатация да има около 60 нови влака.