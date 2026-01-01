33-годишен мъж от кубратското село Мъдрево е пострадал при инцидент с пиратка в Разград. Случаят е станал около 21:30 часа на 31 август между жилищни блокове 20 и 23 в ж.к. „Орел“, съобщиха от полицията.

Разновидност на пиратка избухна в ръката на дете и разкъса пръстите му

При неправилно боравене с пиротехническото средство мъжът е получил разкъсна рана на дясната ръка, нараняване на окото и намаляване на слуха на дясното ухо.

След преглед от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Разград пострадалият е транспортиран за лечение в болница в Русе.

По случая е започнала проверка.