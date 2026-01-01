Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за „Дондуков“ 2. След като двамата обявиха кандидатурата си за президент и вицепрезидент, не закъсняха и първите политически реакции.

„Продължаваме Промяната“

Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта. Това написа лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, след като официално стана ясно, че бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат в надпреварата за президентските избори.

Националният съвет на „Продължаваме Промяната“ ще проведе заседание на 12 септември и ще вземе решение относно президентските избори.

Официално: Гюров и Кандев влизат в президентската надпревара: Ние не сме кабинетни политици

„Да, България“

Приветстваме заявената днес готовност на Андрей Гюров да се кандидатира за президент и на Георги Кандев - за вицепрезидент на Република България, както и решимостта им да поемат тази отговорност и да защитят проевропейската посока на развитие на страната, написаха от „Да, България“ в профила си във Фейсбук.

Асен Василев: Смятам, че г-н Гюров ще бъде страхотен президент на страната

Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес.

Изпълнителният съвет на „Да, България“ ще свика заседание на Националния съвет на партията, на което ще внесе кандидатурите за обсъждане и Националният съвет ще вземе окончателното решение.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов

Военният министър пожела успех в президентската кампания на Андрей Гюров и Георги Кандев.