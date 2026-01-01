Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат в надпреварата за президентските избори. Гюров потвърди пред журналисти, че ще бъде кандидат за президент по време на живо излъчване пред Историческия музей в Гоце Делчев.

Гюров ще обяви кандидатурата си за президент във вторник

"Сякаш нещо ни липсва, обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. При нас има много успешни българи - лекари, инженери, спортисти, творци, артисти, много от тях влизат в нашия инициативен комитет", обясни Гюров. По думите му инициативният комитет, който застава зад тях, е съставен от граждани. "Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим, можем да казваме истината на управляващите и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици", каза Гюров.

Той каза още, че двамата познават страната от различни ъгли - Гюров познава финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите, а Кандев - правото, сигурността и как решенията се прилагат на терен.

"Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате. Заставам до Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, не го е страх да признава грешките си", обясни Кандев. По думите му той е видял, че Гюров "обича България" и е човек. "Аз мога да бъда полезен за всичко, което знам и мога в сферата на сигурността", каза Кандев.

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"Мога да ви кажа, че аз знам и виждам, когато една политика се изпълнява или заобикаля. Малко ми е чудно, че г-н Гюров рискува с мен, защото аз каквото мисля - това и казвам", каза той.

Днес инициативен комитет представя номинацията на двамата за президент и вицепрезидент в родния им град Гоце Делчев

Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са дали две парламентарни формации - ДБ и ПП.

Вчера стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, лидер на партия Българска социалдемокрация – Евролевица. Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията.