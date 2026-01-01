Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент.

Какви са очакванията за кандидата на десницата за президентските избори

Пред БНР той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието.

Очакванията са при обявяване на номинацията заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вицепрезидент - бившия главен секретар на МВР Георги Кандев.

Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са дали две парламентарни формации - ДБ и ПП.