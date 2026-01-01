/ БТА

Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент.

Какви са очакванията за кандидата на десницата за президентските избори

Пред БНР той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието.

Очакванията са при обявяване на номинацията заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вицепрезидент - бившия главен секретар на МВР Георги Кандев.

Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са дали две парламентарни формации - ДБ и ПП.

БНР
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