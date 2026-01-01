От университетските аудитории и банковия сектор през Народното събрание и БНБ до Министерския съвет - Андрей Гюров вече влиза и в битката за „Дондуков“ 2. Бившият служебен премиер официално обяви кандидатурата си за президент, а до него като кандидат за вицепрезидент застава бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев.

Официално: Гюров и Кандев влизат в президентската надпревара: Ние не сме кабинетни политици

Андрей Атанасов Гюров е роден на 31 декември 1975 г. в Гоце Делчев. Професионалният му път преминава през академичните среди, банковия сектор, политиката и централната банка, преди през 2026 г. да оглави служебното правителство на България.

От Чикаго и Виена до университетската аудитория

Гюров има образование по икономика, като учи в Софийския университет и в Truman State University в щата Мисури, САЩ. През 2005 г. защитава докторска степен по икономика във Виенския университет с дисертация, посветена на въвеждането на Базел II и решенията на средноголемите банки в конкурентна среда.

Професионалната му кариера във финансовия сектор включва работа като кредитен анализатор в Harris Bank в Чикаго, а между 2002 и 2007 г. работи във Volksbank Group във Виена, където достига до позицията директор на отдел „Контрол на кредитния риск“.

Гюров развива и продължителна академична кариера. Преподавал е финанси в Американския университет в България, както и във висши училища и програми в Австрия. Сред дисциплините в професионалното му поле са корпоративните финанси, управлението на риска и оценяването на компании. Има преподавателски опит и в магистърска програма на SDA Bocconi School of Management и АУБ.

Влизането в политиката

През 2021 г. Гюров влиза активно в националната политика с „Продължаваме промяната“. Той е народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание.

В 47-ото Народно събрание оглавява парламентарната група на ПП и е член на Комисията по бюджет и финанси. В следващия парламент отново ръководи групата и участва в Комисията по въпросите на Европейския съюз, а в 49-ото Народно събрание продължава работата си в същата комисия.

От парламента в БНБ

През юли 2023 г. Народното събрание избира Андрей Гюров за подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление „Емисионно“. Шестгодишният му мандат започва на 26 юли 2023 г.

Мандатът му в централната банка обаче се оказва белязан от правен спор. През юни 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията уведомява БНБ за свое решение, с което установява несъвместимост по отношение на Гюров. Той излиза в неплатен отпуск и обжалва решението. През юли същата година УС на БНБ се произнася по последиците от установената несъвместимост.

Казусът впоследствие стига до Върховния административен съд и до Съда на Европейския съюз. Към юли 2026 г. ВАС отказва да прекрати производството и да оттегли отправеното до СЕС преюдициално запитване по случая с предсрочното освобождаване на Гюров.

Междувременно през март 2026 г. Народното събрание избира Карина Караиванова за подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“.

Два месеца и половина начело на държавата

Нов етап в политическата биография на Гюров започва през февруари 2026 г. На 12 февруари президентът Илияна Йотова го определя за кандидат за служебен министър-председател и му възлага да предложи състав на служебно правителство.

На 19 февруари Йотова назначава кабинета, а Андрей Гюров става служебен министър-председател. Основната политическа задача пред правителството е организирането на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Кабинетът „Гюров“ управлява до 8 май 2026 г., когато предава властта на редовното правителство с министър-председател Румен Радев. Така престоят на Гюров начело на изпълнителната власт продължава от 19 февруари до 8 май – малко под три месеца.

В края на мандата си Гюров отчита като успех работата по Плана за възстановяване и устойчивост. Служебното правителство обявява, че след преговори с Европейската комисия е постигнато удължаване на срокове, свързани с условията по второто и третото плащане, засягащи около 400 млн. евро.

От Министерския съвет към „Дондуков“ 2

Само няколко месеца след края на служебния му мандат Гюров прави следващата политическа крачка.

На 1 септември 2026 г. той официално обяви, че се кандидатира за президент на България. Негов партньор в президентската надпревара е Георги Кандев – бивш изпълняващ функциите главен секретар на МВР, който влиза в изборите като кандидат за вицепрезидент. Двамата представиха кандидатурата си в родния им Гоце Делчев.

Зад кандидатпрезидентската двойка застава инициативен комитет. Подкрепа за Гюров и Кандев вече заявиха „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

При обявяването на кандидатурата си Гюров постави акцент върху идеята за държава, която подкрепя гражданите, както и върху професионалния опит на двамата – неговия във финансите, икономиката, науката и законодателството и този на Кандев в правото и сигурността.

Така за по-малко от пет години Андрей Гюров преминава през няколко от най-високите публични позиции в страната - депутат и председател на парламентарна група, подуправител на БНБ, служебен министър-председател, а от септември 2026 г. и кандидат за президент.