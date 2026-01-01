Кметът на Разград подарява книжка с приказки на всички първокласници в общината, които на 15 септември за първи път ще влязат в класните стаи, съобщиха от общинската администрация.

Подаръкът за децата, които започват своето училищно обучение, е книжката „Приказки за първолака“ на издателство „Славена“. Тя включва пет приказки от учебната програма за първи клас, придружени от илюстрации – „Дядо и ряпа“, „Тримата братя и златната ябълка“, „Сливи за смет“, „Хитър Петър и гостилничарят“ и „Червената шапчица“.

Всяка книжка е лично подписана от кмета Добрин Добрев. В посланието си към първокласниците той ги насърчава да приемат книгата като свой приятел и помощник в първите им стъпки в училище.

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„Приеми тази книжка с приказни герои и весели приключения като сърдечен дар от мен и нека тя стане твой другар и ценен помощник в училище. Убеден съм, че с много упоритост и старание ще постигнеш успехи, които ще бъдат най-добрата отплата за обичта и грижите на твоите родители. Желая ти здраве, вдъхновение и неспирно любопитство към страната на знанието“, се казва в посланието на кмета.

Книжките ще бъдат доставени в следващите дни в училищата в община Разград, където ще очакват своите малки читатели на чиновете им в първия учебен ден.

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През учебната 2026/2027 г. първокласниците в община Разград са 387. Те ще се обучават в 11 училища на територията на общината, допълват от общинската администрация.

През миналата учебна година над 11 140 ученици в област Разград, сред които 796 първокласници, започнаха учебната година.