Четирима души загинаха, а около 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове на днешния ден, съобщиха местните власти. Това бе шести пореден ден на атаки срещу украинската столица, предаде Ройтерс.

По-рано в града имаше гърмежи, както съобщиха журналисти на световните агенции и очевидци. Трима души загинаха, а петима бяха ранени, посочиха украинските власти в Телеграм и добавиха, че при атаката е възникнал пожар в район на столицата, който не е жилищен.

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В Бориспил в Киевска област загина човек, а деветима бяха ранени, включително дете, след като жилищна и бизнес сграда пострадаха от удари с дронове и ракети, съобщи в Телеграм областният управител Тимур Ткаченко.

Нападенията ознаменуваха шестия пореден ден на непрестанни руски въздушни атаки срещу Киев и околността, нарушили ежедневния ритъм на живота на милиони хора, отбелязва Ройтерс. В ранните часове на днешния ден бе обявена въздушна тревога за почти цялата територия на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 31 юли, че е имал "задълбочен и конструктивен" телефонен разговор с пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и че страните работят за финализиране на датите за посещението им в Украйна, чиято цел ще бъде постигане на напредък в мирните усилия.

Противовъздушната отбрана на Москва свали над десетина дрона, летящи по посока към нея, съобщи в Телеграм кметът Сергей Собянин, докато на този фон Украйна продължава да отвръща с удари по руската столица и региони дълбоко в руския тил, за да принуди Кремъл да прекрати инвазията си, започната преди четири и половина години.

В Самарска област в Русия, където се намират редица големи петролни рафинерии, на около 800 км югоизточно от Москва, при въздушна атака пострадаха граждански обекти, съобщи местният губернатор в Телеграм.

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Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни в отделни съобщения в Екс. Същевременно противовъздушната отбрана в северозападната Ленинградска област на Русия, където има важни за руския износ пристанища, откри огън по дронове.

Ленинградският губернатор Александър Дрозденко съобщи, че атака с безпилотни летателни апарати е предизвикала пожар в пристанищния район на Уст Луга и добави, че местните сили продължават и в момента да отблъскват нападения.

Русия и Украйна отричат ​​да атакуват цивилни цели. Изнесените данни от двете страни засега не могат да бъдат проверени чрез независим източник.