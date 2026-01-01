Украинският президент Володимир Зеленски проведе телефонен разговор със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, по време на който бе обсъдена по-нататъшната координация между преговорните екипи и намирането на решения за постигане на мир, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски в Телеграм.

„Положителен телефонен разговор с представителите на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Беше подробен и конструктивен“, съобщи украинският президент.

Държавният глава подчерта важността диалогът между преговорните екипи на Украйна и САЩ да продължава постоянно.

„И в момента обсъждаме определянето на дата за посещение в Украйна. Това пътуване би било много полезно за намирането на решения за постигане на мир“, подчерта Зеленски.

По време на разговора украинският президент информира също така представителите на американската страна за ситуацията на бойното поле, „където постиженията на Русия са незначителни и се реализират с цената на огромни загуби, както и за въздушните удари“.

„Стив и Джаред знаят много подробности. Екипите ще поддържат връзка, за да обсъдят дневния ред и да определят най-удобния график за по-нататъшна комуникация. Благодаря на президента Тръмп, на Стив и Джаред, както и на всички в Съединените щати, които работят за това мирът да стане наше общо постижение“, обобщи Зеленски.

Укринформ отбелязва, че в Киев се надяват на посещение на специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, след многобройните им визити в Русия.

През юли Зеленски проведе телефонен разговор с пратениците на САЩ Уиткоф и Къшнър, по време на който страните обсъдиха начини за активизиране на дипломатическите усилия за постигане на мир.