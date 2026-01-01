Опасенията от нова ескалация на войната в Украйна нарастват, след като мирните преговори между Москва и Киев са в застой, а Русия подготвя възможно засилване на ракетните атаки срещу украински цели.

Според информация на Bloomberg, позоваваща се на трима източници, близки до Кремъл, Москва обмисля увеличаване на конвенционалните балистични удари срещу Киев, включително по цели в центъра на столицата, както и срещу инфраструктура в други украински градове.

На този етап няма данни Русия да се подготвя за използване на ядрено оръжие. Въпреки това в руските среди се обсъжда и възможността за използване на тактическо ядрено оръжие като краен вариант при по-нататъшна ескалация на конфликта. Експерти оценяват вероятността за подобен сценарий като изключително ниска.

Москва подготвя нова вълна от удари

През последните месеци Украйна засили атаките си срещу руски цели, включително по петролни рафинерии и логистична инфраструктура.

Русия разглежда тези удари като сериозна заплаха и според източниците на Bloomberg все по-често ги свързва с подкрепата на държавите от НАТО за Украйна. Москва обвинява западните държави, че чрез доставките на оръжия и разузнавателна информация подпомагат украинските атаки.

В същото време Кремъл не показва готовност да прекрати войната под натиска на санкциите или на украинските удари по руска инфраструктура.

Руският президент Владимир Путин също предупреди, че Москва ще отговори на атаките срещу руската икономическа инфраструктура. Според него Украйна е създала условия за ответни действия срещу ключови сектори на украинската икономика.

Ядреният вариант остава малко вероятен

Според Bloomberg в Москва се увеличават гласовете на представители, които настояват за по-твърд отговор на украинските атаки. В този контекст се обсъжда и възможността за използване на тактическо ядрено оръжие.

Това обаче остава хипотетичен сценарий. Няма публични признаци, че Русия подготвя ядрен удар срещу Украйна.

Тактическите ядрени оръжия са предназначени основно за използване на бойното поле и обикновено имат по-малък обсег и мощност от стратегическите ядрени оръжия. Използването им би представлявало огромна ескалация на конфликта и би създало сериозен риск от международна криза.

Според анализатори Русия все още разполага с широк спектър от конвенционални средства за увеличаване на натиска върху Украйна. Именно това прави ядрения сценарий малко вероятен на този етап.

„Буревестник“ също е в центъра на вниманието

Паралелно с това се появиха съобщения за възможна подготовка на Русия за ново изпитание на крилатата ракета „Буревестник“.

Тя е разработена с ядрен двигател и според руските власти има практически неограничен обсег. Оръжието е част от стратегическите разработки на Москва и е предназначено да преодолява традиционните системи за противоракетна отбрана.

Анализатори следят засилената активност на руски самолети и кораби в Арктика като възможен знак за подготовка на изпитание.

Мирните преговори са в задънена улица

Основният фактор за нарастващото напрежение остава липсата на напредък в дипломатическия процес.

Русия продължава да настоява за условия, свързани с териториалния контрол и бъдещия статут на окупираните украински региони. Киев отхвърля възможността да предаде територии, които все още контролира.

В същото време Вашингтон продължава да поддържа дипломатически контакти с Москва. На 25 август директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Москва и проведе разговори с руски представители на разузнаването. Подробности за обсъжданите теми не бяха публично оповестени.

Засега няма доказателства, че Кремъл е взел решение за използване на ядрено оръжие. Основният непосредствен риск остава свързан с възможното засилване на конвенционалните ракетни атаки срещу Украйна на фона на блокираните мирни преговори.