Регионалният инспекторат по образованието в Благоевград има нов началник. Това е директорът на 8 СУ "Арсени Костенцев" Сергей Биров.

Той поема поста от Методи Попов, който временно изпълняваше функциите на началник на РУО - Благоевград след отстраняването на дългогодишния титуляр на поста Ивайло Златанов. Стана ясно също, че от утре новият началник ще бъде на поста си.

Сергей Биров е директор на Осмо СОУ от 2007 година. Има магистърска степен по образователен мениджмънт и Първа професионално-квалификационна степен по управление на образованието.

Председател на Благоевградската организация на съюза на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/ – 2012 - 2018 г.

През 2015 година е удостоен с почетното отличие "Неофит Рилски" на Министерството на образованието и науката, а през 2017 г. е награден с отличие "Директор на годината" на СБУ.