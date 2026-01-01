Множество проверки и обходи през август и началото на септември не са установили нерегламентирани присъединявания към водопроводната мрежа „Рила-Бобошево“, съобщиха от ОД на МВР-Кюстендил.

Проверките са извършени във връзка с публикация, според която вода от водопровода изтича в ниви с канабис, а институциите не предприемат действия.

Полицейски служители и представители на водоснабдителното дружество „Кюстендилска вода“ са извършили множество обходи на терен, включително с използване на технически средства. При тях не са установени нерегламентирани присъединявания към водопреносната мрежа.

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От полицията припомнят и случай от 2024 г., когато при специализирана операция срещу престъпленията, свързани с наркотици, криминалисти от ОД на МВР, Районно у правление-Дупница и Раонно управление-Рила са открили насаждения с канабис в горски фонд в землището на село Слатино.

На място са били установени и изградени съоръжения за напояване - гумени и пластмасови басейни. Тогава не е установена връзка между съоръженията и водопроводната инфраструктура.

При акцията е задържан 52-годишен мъж от Петрич. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата, а мъжът е привлечен като обвиняем.