Техникът, на когото фирмата е възложила да следи състоянието на АТВ-то, с което бе причинена катастрофата в Слънчев бряг, е бил на 19 години. Това стана известно по време на шестото заседание по делото в Окръжния съд в Бургас срещу Никола Бургазлиев, който през август миналата година блъсна и уби с превозното средство 35-годишна жена от Пловдив, рани тежко други трима пешеходци, сред които и детето на загиналата.

Емил Митев е работил за фирмата, собственик на АТВ-то, по граждански договор с четиричасов работен ден. Работата му била да оглежда електрическите возила и да проверява дали са изправни. Пред съда днес той обясни, че е завършил средно образование по електрообзавеждане на автомобили и затова при прегледите се е занимавал най-вече с фаровете, стоповете и аудиосистемата. Двигателя и спирачките, според думите му, не е бил в състояние да оцени, защото му липсвала нужната квалификация. Митев не можа да каже точно какво е проверил по машината в деня на инцидента.

Защитата на Бургазлиев адвокат Галя Колева каза, че АТВ-то на сваления видеозапис се различава от това, което е участвало в катастрофата. Според нея причина за удара може да е била повреда, например в спирачната система. По делото вече са разглеждани данни и за по-ранен случай с тази машина. На 17 юни 2023 г. тя се е блъснала в павилион, като според материалите по делото и тогава спирачките са отказали.

Адвокат Георги Радков, който представлява близките на загиналата, прие показанията на младежа за поддръжката на АТВ-то за маловажни, тъй като по делото има назначена комплексна експертиза. Силно казано е, че е експерт. Той е бил едно лице, което към онзи момент не е имало един ден лекция в университета, заяви адвокат Радков.

Заседанието беше прекъснато заради сигнал за бомба в съдебната палата, получен около 12:00 часа. Това е вторият такъв случай по време на процеса. Полицейски екипи прегледаха сградата след подадения сигнал.

Семейството на починалата се надява процесът да не се проточва излишно и съдът да произнесе справедлива присъда.

Ние изобщо не живеем. Ние съществуваме. И до края на живота ние трябва да живеем така. Виновен е и ще си плати, ще си плати докрай. Искам справедливост за моето дете, което загина без причина, каза майката на загиналата Златка Соколова.

Следващото заседание по делото е насрочено за 3 ноември.