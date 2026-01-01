По АТВ-то, управлявано от Никола Бургазлиев при катастрофата в Слънчев бряг от 14 август 2025 г., не е установена техническа неизправност. Това показва тройната автотехническа експертиза, представена днес пред Окръжния съд в Бургас. Според вещите лица в момента на удара превозното средство се е движило с около 28 км/ч. Преди сблъсъка не е имало спирачен път, а превозното средство е продължавало да ускорява.

Експертизата е установила, че Бургазлиев е завил плавно наляво към съседна улица, след което е продължил движението си в лявата част на платното. Последвал е рязък завой надясно, при който превозното средство е навлязло върху тротоара. Вещите лица са определили маневрата като технически неправилна. В експертизата не са установени данни за техническа неизправност на превозното средство.

В хода на заседанието защитата на Бургазлиев постави въпроси, свързани с техническото състояние на АТВ-то. Адвокат Иво Найденов се позова на показанията на свидетеля Николай Николов от предходното заседание, според които през 2023 година от машината е била премахната една от защитите. Според защитата на обвиняемия трябва да бъде изяснено дали това обстоятелство е могло да има отношение към състоянието на превозното средство.

Адвокатите на Бургазлиев поставиха и въпроса дали АТВ-то е било представяно за технически преглед в пункт в Каблешково. Съдът уважи искането на защитата да бъде разпитан механикът, отговарял за ежедневните проверки на АТВ-тата, отдавани под наем в Слънчев бряг.

Искането беше направено след разпита на Николай Николов, който е отдал АТВ-то под наем на Бургазлиев. В предходното заседание Николов е заявил, че всяка сутрин служител и механик са проверявали машините за техническа изправност. По думите му Бургазлиев е бил адекватен, когато е наел машината и във видимо трезво състояние, а от стоянката е потеглил нормално.

Инцидентът стана на 14 август 2025 г. около 13:00 часа в Слънчев бряг. Според обвинението Бургазлиев е управлявал наето АТВ, с което е навлязъл на тротоар и е блъснал петима пешеходци. Сред тях са били 35-годишната Христина и четири деца, които са се прибирали от плажа. Христина остана около 20 дни в кома в болницата в Бургас и почина на 3 септември 2025 година, а 4-годишния ѝ син продължава да се възстановява.

Прокуратурата поддържа тезата, че деянието е извършено при евентуален умисъл.

Вчера съдът прие експертните заключения по изследванията за наркотични вещества, извършени във Военномедицинската академия в София и Варна. Според тях в кръвта и урината на Бургазлиев е установено наличие на тетрахидроканабинол (THC), активната съставка на марихуаната. При повторното изследване във ВМА - Варна е получен същият резултат като при първоначалната експертиза. Според вещите лица резултатите сочат инцидентна, а не системна употреба на марихуана, като вероятният период на приемане е между 36 и 48 часа преди катастрофата.