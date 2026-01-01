На 19 години Любомир Колев вече има ясна кауза – да помогне за опазването на паметниците в България, които с годините остават все по-занемарени. Младежът от Кърджали създава платформата „Бъдеще за паметта“, чрез която всеки може да подаде информация за паметник в недобро състояние и да го добави към интерактивна карта.

Идеята се ражда постепенно, след като Любомир започва да посещава различни паметници в страната по време на ученическите си пътувания. Така той забелязва не само отделни случаи на липса на поддръжка, но и постепенното влошаване на състоянието на някои от тях.

„И тогава виждах как състоянието на паметници в България не е добро. Имало е случаи, в които даден паметник съм го посещавал няколко поредни години и с всяка изминала година съм наблюдавал как състоянието му става все по-тревожно“, разказва Любомир пред БТА.

Как работи „Бъдеще за паметта“

Платформата дава възможност на всеки човек да регистрира паметник, който се нуждае от внимание. Към него могат да бъдат добавени описание на повредите и актуални снимки.

Основна част от инициативата е интерактивната карта, на която се отбелязват паметниците, включени в платформата. Така информацията за тях може да бъде събрана на едно място и да стане по-лесно достъпна както за гражданите, така и за институциите.

До момента в картата вече са включени паметници от шест области на България. За да разшири обхвата на проекта, Любомир се обръща и към свои приятели, които помагат с проверката на паметници в различни региони.

В област Кърджали засега е отбелязан паметникът на тракийския войвода Димитър Маджаров.

Не става въпрос само за почистване

Според Любомир проблемът при част от паметниците е много по-сериозен от това да бъдат почистени или освежени.

При някои от тях вече има конструктивни повреди, които изискват по-сериозна намеса и професионална оценка. Именно затова според него е важно първо да бъде събрана информация за състоянието на тези обекти.

Идеята е постепенно да се натрупат достатъчно данни, които да покажат мащаба на проблема и да дадат възможност за по-ясна картина кои паметници се нуждаят от спешна намеса.

От ученическите пътувания до национална инициатива

Любомир Колев е познат и със своите постижения в областта на историята. През 2025 г. той печели сребърен медал от Международната олимпиада по история в Париж.

Интересът му към миналото обаче не остава само в рамките на състезанията и учебниците. Посещенията на исторически места и паметници му дават възможност да види отблизо как част от материалните следи на миналото постепенно се рушат.

Така личните му впечатления се превръщат в идея за проект, който да привлече вниманието към проблема.

„Бъдеще за паметта“ търси хора, които да се включат

Амбицията на Любомир е платформата постепенно да се превърне в пълноценен онлайн регистър на паметниците в занемарено състояние в България.

За да се случи това, е необходимо информацията да бъде допълвана от хора от различни части на страната. Всеки, който попадне на паметник с видими повреди или сериозно занемаряване, може да допринесе с информация и снимки.

Целта на младия създател е на първо място да провокира обществена ангажираност. Според него паметниците не са просто камък, бронз или бетон, а част от историята и паметта на обществото.

След това идва и ролята на институциите. Натрупаната в платформата информация би могла да послужи като база, върху която да се предприемат конкретни действия за опазване и възстановяване на паметниците.

И така една идея, започнала от наблюденията на един ученик по време на пътуванията му из България, постепенно се превръща в опит да бъде създадена карта на местата, за които страната рискува да забрави.