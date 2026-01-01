От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за опасност от слана в седем области в четвъртък.

За 24 септември е в сила предупреждение за ниски минимални температури и повишена вероятност за слана.

Жълт код е обявен за областите Благоевград, Пазарджик, Смолян, Перник, Кюстендил, София и София област.

НИМХ

През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието – 11°-13°, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1° и 3° и там на отделни места ще се образува слаба слана.

Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София – около 20°.

НИМХ

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове – сняг. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северозапад, след обяд – от югоизток-юг. Максималните температури ще бъдат 20°-23°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.