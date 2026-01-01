Фискалните инспектори от Национална агенция за приходите, съвместно със служители от Агенция „Митници“ разкриха нарушения на данъчното и акцизното законодателство при проверка и инвентаризация в склад за търговия на едро и дребно с безалкохолни напитки, алкохол и минерална вода в гараж в Кюстендил.

В края на миналата седмица инспекторите от Главна дирекция „Фискален контрол“ (ГДФК) са извършили контролни действия в обекта, при които са установили, че в издадената касова бележка некоректно е посочен начинът на извършеното плащане, съобщиха от НАП.

При последвалата инвентаризация в търговския обект служителите на НАП са открили 8 бутилки с алкохол с бандерол от 2018 г., който е с изтекъл срок. За това нарушение те са информирали колегите си от Агенция „Митници“. Складът е запечатан със стикери и пломби, като инвентаризацията продължава.

Нарушения в склад за търговия с безалкохолни и пакетирани храни в Кюстендил

Екипите на двете приходни агенции, съвместно с представители на МВР, са проверили по сигнал и адреса на управителя на дружеството, стопанисващо склада. Според информацията, която са получили проверяващите, в дома на мъжа се съхраняват още количества алкохол със стар бандерол.

При проверката в гаража на управителя инспекторите са открили голямо количество алкохолни напитки. Алкохолът е от различен вид - уиски, водка, джин и други, различни търговски марки, различно алкохолно съдържание и различна вместимост на бутилките.

Установени са 1363 бутилки с различен вид алкохол, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност и съдържащи общо 764 литра алкохолни продукти. Бутилките са облепени с бандероли от различни емисии, повечето са от 2018 г., както и от 2009 г. и 2014 г.

Контролните действия спрямо дружеството продължават, алкохолът е иззет. Предстои образуване на административнонаказателно производство.