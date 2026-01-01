Сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие в Разград е получен около 22.40 часа на 22 септември, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Разград. На кръстовището между улиците „Бузлуджа“ и „Жеравна“ 65-годишен водач на „Рено Клио“ е ударил паркиран автомобил „Мерцедес“, собственост на 57-годишен разградчанин.

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Пробата на шофьора за употреба на алкохол отчела 1,91 промила в издишания въздух. Взета е кръв за химичен анализ.

Мъжът е задържан в РУ-Разград, а по случая е започнато бързо производство.