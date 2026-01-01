Високите части на планините побеляха от сняг в първия ден от астрономическата есен.

Кадри от връх „Мусала“, хижа „Мусала“ и заслон „Ботев“ показват, че вече се е образувала снежна покривка.

Още вчера, в последния ден на лятото, започнаха да прехвърчат снежинки.

Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст, предава БТА.

В района на Рожен термометрите отчетоха 1 градус, по информация от местната Метеорологична служба.

НИМХ

С настъпването на астрономическата есен в Родопите се наблюдава рязко застудяване с почти зимни температури, над 10 градуса е температурната амплитуда на Рожен за последното денонощие след отчетена 13 градуса максимална стойност вчера.

Лятото си тръгва със сняг: Заваля на хижа „Мусала“, снежинки прехвърчаха и в Пампорово (ВИДЕО)

В Пампорово вчера се появиха и първите за сезона снежинки.

В четвъртък ще има променлива облачност, над много райони намаляваща до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски в отделни котловини в Северна и Западна България, където не са изключени и слаби слани. Дневните температури ще започнат да се повишават, максималните ще са между 19° и 24°. През следващите дни през страната ще премине ново атмосферно смущение.

В петък от запад на изток облачността ще се увеличи и на места в Западна България ще има валежи от дъжд.

В събота валежи ще има и в източните райони. Вятърът за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие ще е от север-северозапад и след временното затопляне, в събота отново ще е хладно с максимални температури между 18° и 23°. Минималните температури ще се повишат, ще са между 8° и 13°.

В неделя и през първите дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево и отново ще е по-топло. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните райони и там има повишена вероятност на отделни места да превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб от изток.